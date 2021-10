Ci sono importanti novità in merito allo spostamento di orario di Un posto al sole. Se l'ad Carlo Fuortes e il direttore di Rai 3 Franco Di Mare riusciranno a consegnare l'access prime time a Lucia Annunziata è anche giusto che a pagarne le spese non debba essere solo Un posto al sole. In queste ore si stanno quindi studiando delle proposte alternative, del resto Upas gode di ottima salute in termini di ascolti. Da qui l'idea: se proprio deve essere spostato, perché non promuoverlo a questo punto? Una delle ipotesi messe sul tavolo sarebbe quella di cedere lo slot ma traslocando su Rai 2, in alternativa si potrebbe invece fare un piccolo passo indietro ed accettare lo spostamento, però alle 20:10 piuttosto che alle 18:30.

Questo comporterebbe comunque un declassamento, ma una notizia del genere potrebbe essere più facilmente digerita dai fan. Ma a che punto sono le trattative?

Un posto al sole: la questione diventa politica

Se l'idea era quella di spostare Un posto al sole, senza fare troppo rumore, l'intento è fallito miseramente. La notizia è venuta fuori da qualche giorno e ha suscitato un polverone mediatico e non solo, tra le proteste dei fan e le lamentele degli attori fino ad arrivare alle agitazioni dei sindacati. Considerato che lo spostamento non è dovuto a un problema di ascolti, ma alla scelta di dare un indirizzo diverso alla rete, la questione ha assunto contorni politici. L'idea è quella di affidare lo slot delle 20:45 a Lucia Annunziata con un talk politico, in modo da dare a Rai 3 un'impronta di rete dedicata alle informazioni.

Nella visione di Franco Di Mare e Carlo Fuortes, evidentemente non c'è spazio per una soap opera come Un posto al sole, ma resta comunque da gestire la patata bollente della sua ricollocazione.

Un posto al sole su Rai 2: quanto c'è di vero?

Il 27 ottobre si riunirà il Consiglio di Amministrazione della Rai per decidere il destino di Un posto al sole.

L'opzione18:30 sembra non avere incontrato grandi consensi quindi, qualora i piani alti volessero accettare la proposta di Fuortes e Di Mare, urgerebbe trovare una soluzione che accontenti tutti. Secondo indiscrezioni, sul tavolo ci sarebbero altre due opzioni da considerare: trasloco su Rai 2 o lo spostamento alle 20:10 sempre su Rai 3.

Nel primo caso ci sarebbe una sorta di promozione nel secondo caso (ndr molto più probabile) resterebbe il danno per un declassamento ingiustificato, ma lo spostamento potrebbe essere meglio digerito dai fan.

Tg2, Geppi Cucciari, Lucia Annunziata: tutte le questioni in ballo

Se Un posto al sole dovesse passare su Rai 2, andrebbe risolta la grana del Tg2. Alle 20:30 va in onda infatti il notiziario ed è davvero difficile che possa essere spostato. Anticipando Upas alle 20:10 si potrebbe invece prendere lo spazio di Ncis, strada sicuramente più percorribile, ma se il trasloco deve prevedere un cambio di orario, perché non farlo sulla propria rete? Questo comporta però un altro problema, poiché alle 20:10 su Rai 3 attualmente lo spazio è occupato da Che succ3de?

Che sembra molto gradito alla nuova dirigenza. Se Upas dovesse essere anticipato occorrerebbe quindi ricollocare il programma di Geppi Cucciari, questione tutt'altro che semplice. Resta comunque in piedi l'ipotesi che tutto resti esattamente così com'è adesso ma, in ogni caso, per sapere qualcosa di più concreto bisognerà attendere i prossimi giorni.