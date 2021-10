Con venticinque anni di messa in onda regolare su Rai 3, Un posto al sole è divenuto praticamente un appuntamento fisso per molti appassionati che raramente saltano una puntata della celebre soap opera partenopea. Qualcosa, a breve, potrebbe cambiare dato che di recente è spuntato un rumors che sembra preannunciare uno scuotimento all'interno della programmazione di Un posto al sole e che finirebbe per scombussolare anche la routine dei fedeli spettatori. Nel dettaglio, si vocifera di un ricollocamento della messa in onda e ad affermarlo è stato il sito Dagospia.

Nel caso in cui questa indiscrezione dovesse venire confermata, ci saranno anche degli inevitabili cambiamenti a catena che finirebbero per toccare altre trasmissioni di Rai 3 come Geo. A quanto pare i personaggi di Palazzo Palladini a breve potrebbero non intrattenere più i loro seguaci al consueto orario delle 20.45.

Possibile cambio d'orario per la soap Un posto al sole che potrebbe essere sostituita da un nuovo talk show

A rilasciare l'indiscrezione riguardante il probabile cambiamento della messa in onda di Un posto al sole è stato Dagospia, il sito web di Roberto D'Agostino. A quanto pare, i vertici Rai starebbero pensando di lanciare un nuovo programma televisivo e di collocarlo proprio nella fascia oraria in cui, dal lunedì al venerdì, va in scena la rinomata e longeva soap napoletana.

Al momento la notizia va presa con le pinze in quanto si tratta di un rumor in attesa di conferme o smentite.

Nello specifico, Rai 3 si starebbe preparando a lanciare un talk show di politica condotto dalla giornalista Lucia Annunziata, in modo tale da tenere testa agli altri programmi del medesimo argomento che vengono trasmessi sulle altre reti come quello di Lili Gruber.

A che ora andrà in onda Un posto al sole in caso in cui tale indiscrezione dovesse venire confermata?

A che ora potrebbe andare in onda Un posto al sole?

Qualora dovesse venire confermata tale indiscrezione 'bomba' lanciata da Roberto D'Agostino su Dagospia, Un posto al sole dovrà essere ricollocata a un altro orario. Si vocifera che, anziché alle ore 20.45, la soap opera ambientata nel capoluogo campano dovrebbe andare in onda nel tardo pomeriggio, verso le 18.30.

In tal modo UPAS farebbe da traino al Tg3 delle ore 19.00 e toglierebbe spazio a un altro programma seguito: Geo.

Volendo si potrebbe parlare di una sorta di ritorno alle origini in quanto nel lontano 1996, quando la soap partenopea era ancora agli albori, veniva trasmessa proprio nella fascia del preserale. Nel caso in cui codesta indiscrezione dovesse venire confermata, vedremo come andrà a incidere questa variazione all'interno degli ascolti televisivi.