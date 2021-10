Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che continua ad appassionare una media quotidiana di circa tre milioni di spettatori. Le anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle nuove vicende di Ida e Marcello: i due si sono detti addio e hanno scelto di voltare pagina, mentre il cavaliere Graziano sarebbe stato fatto fuori dal parterre del trono over.

Ida e Marcello chiudono la relazione e vanno avanti: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per l'autunno 2021, rivelano che tra Ida e Marcello è ufficialmente finita.

I due hanno scelto di intraprendere due strade differenti e il cavaliere nel corso dell'ultima registrazione del programma di Canale 5 ha avuto modo di vedersi con la dama Marica.

I due sono stati protagonisti di una nuova esterna, durante la quale hanno provato a conoscersi meglio, anche se Marica ha ammesso che Marcello non rispecchierebbe al 100% il suo tipo di uomo ideale. Nonostante qualche tentennamento, Marica accetterà comunque di portare avanti la frequentazione con Marcello.

Marcello scoppia in lacrime e Ida lo consola a U&D

Occhi puntati anche su Ida Platano che, dopo la fine di questa frequentazione, ha voltato pagina ed ha cominciato ad uscire con il nuovo cavaliere Fabio. Riuscirà quest'ultimo a farle ritrovare quel sorriso ormai perso da troppo tempo?

Il colpo di scena delle prossime puntate di Uomini e donne di questo autunno, ci sarà anche nel momento in cui Marcello avrà un momento di debolezza in studio.

Le anticipazioni rivelano che il cavaliere non riuscirà a trattenere le lacrime e ammetterà di aver avuto questo crollo emotivo ripensando alla fine della sua ultima relazione sentimentale.

Graziano e Isabella assenti: anticipazioni Uomini e donne

Ida, vedendolo in difficoltà, non si farà problemi a "correre" da Marcello per poterlo abbracciare e consolare dopo questo momento no.

Occhi puntati anche sull'assenza in studio del cavaliere Graziano. Le anticipazioni di Uomini e donne di questo autunno 2021, rivelano che molto probabilmente l'uomo sarebbe stato cacciato via dalla redazione del programma di Maria De Filippi, dopo aver ricevuto uno schiaffo da parte di una delle dame del programma (forse si tratta di Vittoria).

Ma quella di Graziano non è l'unica assenza di spicco nel parterre di Uomini e donne. Riflettori puntati anche su Isabella Ricci che non ha preso parte alle registrazioni delle ultime puntate del dating show Mediaset.