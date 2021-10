L'appuntamento in prima visione con la soap opera Un posto al sole è confermato nel corso della settimana che va dal 25 al 29 ottobre 2021. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese che riguarderanno in primis la coppia composta da Filippo e Serena, i quali si ritroveranno a condividere la gioia di diventare nuovamente genitori. Spazio anche alle vicende di Alberto e Clara: i due torneranno a essere di nuovo vicini per il bene del loro bambino.

Serena si sente male e finisce in ospedale: anticipazioni Un posto al sole 25-29 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in programma fino al 29 ottobre su Rai 3, rivelano che Serena si sentirà male e per lei sarà fondamentale l'intervento di Roberto e Marina.

I due si renderanno conto subito che la situazione medica della donna non è delle migliori e per questo motivo la porteranno con urgenza in ospedale.

Qui i medici le comunicheranno che deve partorire al più presto anche se le condizioni cliniche della donna non sono proprio delle migliori e la sua gravidanza sarà a rischio.

Poco dopo essere stato allertato, anche Filippo arriverà in ospedale e sarà al capezzale della sua compagna.

Susanna partorisce e arriva Filippo

Le trame di Un posto al sole rivelano che, seppur con grande fatica, Serena riuscirà a portare a termine la sua gravidanza: la donna partorirà suo figlio e questo per Filippo sarà un momento di grande gioia.

Solo in quel momento, Sartori si renderà conto del fatto che il suo posto è al fianco di Serena e che deve proseguire la sua vita al fianco della donna che lo ha reso padre per la seconda volta.

E poi ancora le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana 25-29 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate a Silvia.

La donna si renderà conto di non aver ancora dimenticato del tutto il suo amante Giancarlo ma, nonostante tutto, proverà a tenerlo alla larga.

Spronata anche da sua figlia Rossella, che ormai ha scoperto tutta la verità circa i tradimenti della mamma nei confronti di Michele, Silvia si convincerà del fatto che per lei è giunto il momento di prendere in mano le redini della situazione e affrontare ciò che sta vivendo in gran segreto.

Alberto spera nel ritorno di fiamma con Clara: anticipazioni Un posto al sole al 29 ottobre

Troverà il coraggio per parlare apertamente con Michele di questi ripetuti tradimenti che si sono consumati alle sue spalle?

Occhi puntati anche su Alberto e Clara: le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole al 29 ottobre, rivelano che i due si riavvicineranno di nuovo in vista dell'inizio del corso di battesimo per il piccolo Federico.

Alberto, in particolare, spera che questa situazione possa far scattare di nuovo la scintilla con Clara e che tra i due possa ritornare di nuovo il sereno dopo un periodo di guerra.

Ma sarà davvero così? Palladini riuscirà a riconquistare la mamma di suo figlio e a farle dimenticare Patrizio? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera.