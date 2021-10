In occasione della decima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 15 ottobre su Canale 5, Gianmaria Antinolfi ha dichiarato i propri sentimenti per Sophie Codegoni. Il giorno seguente, quest’ultima ha rivelato a Raffaella Fico e Francesca Cipriani di essere dispiaciuta per quanto accaduto poiché non prova alcun interesse verso il coinquilino.

La versione di Sophie

Da una settimana circa, Sophie e Gianmaria si sono avvicinati particolarmente. In occasione della nona puntata, Signorini aveva dedicato un blocco legato alla presunta gelosia di Soleil Sorge nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip, il 36enne campano ha poi preso la decisione di lasciare la sua attuale fidanzata per dichiararsi alla 19enne lombarda.

Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre, Sophie ha commentato quanto accaduto in puntata con Francesca e Raffaella. Scendendo nel dettaglio, Codegoni ha confidato di non essere interessata al coinquilino: "Mi dispiace averlo illuso".

La giovane ha riferito di essere felice per avere ricevuto delle belle parole da Gianmaria, in quanto da donna è sempre bello sentirsi dire determinate cose da un uomo. Al tempo stesso, però Sophie è dispiaciuta per il fatto di non riuscire a corrispondere i sentimenti che il 36enne prova nei suoi confronti: "Né esteticamente né caratterialmente è il mio tipo".

I consigli di Francesca

Dopo avere ascoltato Codegoni, Francesca si è sentita in dovere di consigliare alla coinquilina di essere chiara nei confronti di Gianmaria Antinolfi se sente di non provare nulla.

A quel punto, la diretta interessata ha sposato la tesi di Cipriani, spiegando di non voler fare false speranze all'ex compagno di Belen Rodriguez.

Sulla base di quanto dichiarato, Codegoni ha confidato che - dopo essere rimasta delusa nelle relazione del passato - non vuole più prendere buttarsi al 100% in una frequentazione se non prova un certo interesse iniziale.

Gianmaria: 'Stavo scappando da quello che sentivo'

Prima della decima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi aveva deciso di parlare con Sophie Codegoni.

Il 36enne ha spiegato che l'unica persona ad avere notato dopo soli 20 giorni di Reality Show era proprio l'ex tronista.

A quel punto Gianmaria aveva ammesso di avere deciso di mettere la parola fine alla relazione con Greta, la sua compagna. Parlando con la 19enne, Antinolfi aveva chiesto a Sophie di avere fiducia in lui. Inoltre, il gieffino ha precisato di non avere alcun problema se Codegoni abbia 19 o 20 anni: "A me piace come sei qui".

Durante la diretta di venerdì, il vip ha confermato quanto detto in precedenza a Codegoni: "Mi sono accorto che stavo scappando da quello che sentivo". Infine, Antinolfi ha speso delle parole di stima verso Sophie, spiegando che è una ragazza bellissima sia dal punto di vista fisico che caratterialmente.