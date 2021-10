Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori e, in particolar modo, negli episodi attualmente in onda in televisione stanno tenendo banco le vicende legate all'aggressione di Susanna. Nella settimana dal 1° al 5 novembre, Mattia tenterà di accorciare le distanze con Rossella ma, un contrattempo, aumenterà la frustrazione del ragazzo. Nel frattempo, Silvia dovrà scegliere fra suo marito Michele e l'amante Giancarlo.

Un posto al sole, prossime puntate: aumenta la frustrazione di Mattia

Nella prima settimana di novembre, Rossella si ritroverà al centro di una discussione accesa fra due persone vicine a lei.

Le anticipazioni trapelate sul web, però, non specificano chi possano essere i protagonisti della vicenda, ma è ipotizzabile che si potrebbe trattare dei suoi genitori. Infatti, Michele ha recentemente scoperto il tradimento di sua moglie Silvia con Giancarlo e il confronto fra i due coniugi non è ancora andato in onda in televisione. Nel frattempo, Rossella avrà un pericoloso ammiratore che potrebbe complicare ulteriormente le cose.

Un posto al sole, episodi al 5 novembre: Mattia cerca di avvicinarsi a Rossella

Riguardo al misterioso ammiratore con cui avrà a che fare Rossella, le indiscrezioni sul web non rivelano il nome del ragazzo, ma anche in questo caso è ipotizzabile si tratti di Mattia.

Infatti, recentemente, il rider di Caffè Vulcano ha avuto un avvicinamento con la figlia di Silvia quando è caduto dal motorino ed è stato medicato dalla ragazza. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 nella prima settimana di novembre, Mattia proverà ad accorciare le distanze con Rossella. Quando il rider crederà di essere riuscito nel suo intento, invece, qualcuno si metterà in mezzo a lui e Rossella e la sua frustrazione aumenterà.

Un posto al sole, prossimi episodi: Michele prova a riconquistare Silvia

Il papà di Rossella, invece, proverà a riconquistare Silvia. Michele, infatti, per riuscire nel suo intento di salvare il matrimonio con la proprietaria di Caffè Vulcano, abbandonerà anche il suo atteggiamento passivo che ha avuto nei mesi precedenti. Mentre i suoi genitori avranno problemi coniugali, Rossella vivrà un rapporto sereno con il suo collega Riccardo, al punto che la coppia diventerà sempre più complice.

Nel frattempo, Silvia verrà messa sotto pressione sia da suo marito, sia dal suo amante Giancarlo e dovrà scegliere fra i due uomini. La mamma di Rossella, infatti, prenderà una decisione fra Michele e il suo amante. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea.