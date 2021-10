il personaggio di Mattia Savelli è apparso in Un posto al sole, in modo abbastanza sospetto, pochi giorni prima dell'aggressione a Susanna. Il giovane, che ha il volto dell'attore Andrea Pacelli, è stato presentato come nuovo rider del Vulcano, in sostituzione di Diego. La sua comparsa, posta in concomitanza del crimine contro la giovane Picardi, è risultata sin da subito sospetta. In quel particolare episodio, la telecamera ha indugiato spesso su di lui rendendolo, forse il primo vero personaggio a essere sospettato dagli spettatori.

In seguito sono apparsi altri indiziati, come lo studente Massimo, l'infermiere Mauro e per finire il militare Pasquale.

Le indagini sulla famiglia Poggi e su questi altri sospettati hanno allontanato, di giorno in giorno, le attenzioni dal rider, ma adesso il suo nome è risalito alla ribalta come possibile colpevole. In particolare ha incuriosito molto l'interessamento che il ragazzo mostrerà per Rossella, ma basta davvero per rimetterlo tra i sospettati?

Anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: ​​Mattia si interessa a Rossella

Rossella (Giorgia Gianetiempo) sarà impegnata a gestire il tirocinio in ospedale e la crisi sentimentale dei suoi genitori. La ragazza inoltre si trova già in una sorta di "relazione" con il dottor Crovi. Risulta quindi insolito che, in questo contesto, venga inserita una nuova storyline amorosa.

Le anticipazioni purtroppo dicono pochissimo a riguardo ma, a quanto pare, la giovane Graziani riuscirà a suscitare l’interesse di Mattia. Va capito se la ragazza con qualche suo atteggiamento accenderà la curiosità in Mattia. In tal caso si aprirebbe uno scenario interessante su tale personaggio, che lo reinserirebbe tra i sospettati per l'aggressione a Susanna.

Upas: Mattia aveva notato Susanna al Vulcano

Nella puntata del 7 settembre, Mattia ha un breve confronto con Diego, in cui i due discutono di Susanna. Il rider ammette di avere portato il pranzo a Susanna, nello studio, in più occasioni. Il ragazzo dice anche di avere fatto, la sera dell'aggressione, una consegna nello stesso palazzo, negando però di avere anche solo incontrato Susanna.

Il rider avrebbe potuto mentire, ma c'è anche un altro dettaglio abbastanza interessante che potrebbe essere annoverato tra gli indizi. Il ragazzo si riferisce a lei al passato, intendendo che sia morta, però poi Diego lo corregge ricordandogli che è viva.

Il rider inoltre aggiunge che la ragazza era sempre gentile e sorridente con tutti, a riprova che avesse notato Susanna. Se davvero fosse valida questa ipotesi, Mattia avrebbe forse sviluppato un'ossessione per l'avvocatessa sfociata poi nell'aggressione. Dando per buona questa ipotesi, il suo interessamento per Rossella assumerebbe tutto un altro valore. A questo quadro va anche aggiunto il fatto che Mattia abbia indirizzato i sospetti di Niko e Franco verso Mauro, dopo avere ascoltato una discussione tra Adele e la figlia, cosa comunque già di per sé curiosa che avvalorerebbe la tesi della sua ossessione.

Un posto al sole, anticipazioni 18-22 ottobre: qualcuno spera nella morte di Susanna

Nei prossimi episodi di Un Posto al sole, i medici faranno un nuovo tentativo per risvegliare Susanna. I suoi cari attenderanno l'evento con fremente attesa, speranzosi che la giovane possa risvegliarsi, ma ci sarà qualcuno che attenderà invece la morte della ragazza. Purtroppo non vengono forniti indizi su questo misterioso personaggio. Risulta molto probabile che costui sia anche l'aggressore, ma chi è realmente? E quando verrà rivelato il suo nome agli spettatori? Tutto ciò dovrebbe essere chiarito nelle prossime settimane.