Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni dei prossimi episodi svelano diverse novità. Le prossime puntate saranno piuttosto interessante, e caratterizzate dal ritorno a Napoli di Nunzio Cammarota, il figlio adottivo di Franco Boschi. Inoltre si continuerà ad indagare sul giallo di Susanna Picardi. A quanto pare la storia dell'aggressione alla giovane avvocatessa terrà compagnia al pubblico per ancora un po' di tempo. Potrebbe essere previsto anche il ritorno in scena di Lara Martinella, l'ambigua donna d'affari legata a Roberto Ferri.

Tuttavia non vi è ancora nessuna conferma ufficiale per il rientro in scena di questo personaggio.

Upas, spoiler novembre 2021: Cammarota torna alla terrazza

I prossimi episodi di Upas saranno ricchi di colpi di scena ed evoluzioni. Certo il ritorno in scena di un personaggio sicuramente capace di portare scompiglio. Si tratta di Nunzio Cammarota, il figlio adottivo di Franco, al quale tutta la famiglia Poggi è molto legata. Il ragazzo è fondamentalmente un buono, anche se in passato il defunto nonno ha cercato di farlo invischiare nei suoi affari loschi. Tuttavia, pur essendo di indole innocente, non hai mai avuto la capacità di tenersi lontano dai guai. Difatti, nel corso del suo ultimo soggiorno a Napoli ha avuto problemi di debiti a causa del gioco d'azzardo.

Resta il dubbio su cosa riserverà questa volta il giovane Cammarota al pubblico di Upas. Nunzio potrebbe essere nuovamente nei guai, e per questo motivo essere venuto a Napoli a chiedere aiuto al padre. Non è da escludere, però, che gli autori gli abbiano potuto riservare una storyline dai toni meno cupi, magari inserendolo in vicende sentimentali.

Per spegnere ogni dubbio bisognerà attendere gli episodi in cui l'attore Vladimir Randazzo tornerà a vestire i panni di Nunzio Cammarota.

Upas, prossime puntate: ancora il giallo di Susanna

Il giallo dell'aggressione contro Susanna ha appassionato il pubblico di Upas per ben due mesi. Ipotesi, congetture, supposizioni, ogni fan della soap ha formulato una sua teoria riguardo al tragico episodio che ha visto coinvolta la giovane Picardi.

Dopo mesi di suspense, il volto dell'aggressore è stato svelato al pubblico. Si tratta di Mattia, il ride di Caffè Vulcano, una persona al di sopra di ogni sospetto, eppure alla stesso tempo il colpevole perfetto e banale da inserire nella trama. Tuttavia, essendo appunto un personaggio insospettabile dal punto di visto interno della soap, gli inquirenti non indagano su di lui. Mattia resterà a piede libero ancora per un po', e non è da escludere che possa fare ancora del male.

Upas: potrebbe tornare anche Lara Martinelli

Nei prossimi episodi di Upas anche Lara Martinelli potrebbe tornare in scena. L'indiscrezione era trapelata in rete già diverso tempo fa. Tuttavia a differenza di Vladimir Randazzo, Chiara Conti, volto di Lara, non è ancora tornata sul set. Da sottolineare che anche un'eventuale ritorno di Martinelli prevedrebbe non pochi problemi. Il personaggio di Chiara Conti è capace di infittire le trame con intrighi e colpi di scena.