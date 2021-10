Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle condizioni di salute di Felipe, che continuerà a fare i conti con la sua amnesia. Spazio anche alla sparizione misteriosa di Velasco, che sembrerà essere avvolta nel mistero.

Le anticipazioni di Una vita dall'1 al 5 novembre 2021: Felipe preoccupa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita previste su Canale 5 fino al prossimo 5 novembre 2021, rivelano che i Palacios continueranno ad essere preoccupati per lo stato di salute di Felipe, affetto da amnesia, ma sperano che la presenza di Celia possa aiutarlo a recuperare la memoria.

Intanto l'avvocato tornerà a riprendere i suoi rapporti con Ramon mentre Anabel cercherà in tutti i modi di far riappacificare Felicia con sua figlia Camino. Tuttavia l'intromissione della ragazza non sarà ben gradito da Felicia.

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate della soap spagnola in onda su Canale 5, rivelano che Liberto continuerà a battersi perché vuole che Felipe riesca a rendere conto al più presto della crudeltà di sua moglie Genoveva, la quale in questo periodo finge di essere una moglie amorevole.

Il confronto tra Camino e sua mamma Felicia

Camino e Maite, invece, si prepareranno a fuggire insieme da Acacias: le due donne saranno in procinto di mettere in atto la loro fuga, ma verranno poi raggiunte da Felicia.

Le anticipazioni di Una vita, nella settimana 1-5 novembre 2021, rivelano che nel momento in cui ci sarà questo incontro tra mamma e figlia, Felicia inciterà Camino a fuggire via con la donna che ama, lasciandola così libera.

In questo modo, quindi, Felicia finirà per accettare la relazione tra Camino e Maite, le quali saranno libere di poter vivere la loro relazione sentimentale senza dover fare i conti con nuovi intoppi.

Occhi puntati anche su Miguel: le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita rivelano che l'uomo si rivelerà molto affabile e premuroso nei confronti di Anabel.

Velasco sparisce, sospetti su Genoveva: anticipazioni Una vita 1-5 ottobre 2021

Intanto Genoveva si ritroverà ad ascoltare una conversazione privata tra Liberto e il commissario Mendez: i due si diranno preoccupati per le condizioni di salute di Felipe.

Come reagirà la dark lady?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle puntate che andranno in onda fino al 5 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per il giallo legato alla sparizione di Velasco.

Mendez indaga per cercare di capire che fine abbia fatto l'uomo e concentrerà i suoi sospetti sul conto di Genoveva.

Intanto Camino e Maite si prepareranno a lasciare per sempre Acacias, mentre Felicia si concentrerà sulla sua relazione con Marcos.