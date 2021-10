Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'11 al 15 ottobre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Velasco, il quale si renderà conto del fatto che Genoveva nutre ancora un forte sentimento nei confronti di suo marito Felipe e, per questo motivo, vorrebbe farlo fuori definitivamente. Ildefonso, invece, si ritroverà umiliato da suo nonno.

Velasco vuole uccidere Felipe: anticipazioni Una vita 11-15 ottobre

Nel dettaglio, le trame di Una vita dall'11 al 15 ottobre 2021, rivelano che Velasco dopo aver difeso Genoveva dalle accuse di omicidio per la morte di Marcia e dopo essere riuscito a farla risultare innocente, si renderà conto di essersi innamorato per davvero della sua assistita.

L'avvocato, quindi, vorrebbe costruire qualcosa di serio con la donna ma si renderà conto ben presto che la donna non ha mai dimenticato suo marito Felipe, nonostante non siano più in buonissimi rapporti.

Così, una volta raggiunta questa consapevolezza, Velasco si convincerà del fatto che l'uomo modo per poter vivere tranquillamente la sua relazione con la dark lady di Acacias è quello di ammazzare il suo rivale.

Laura mette in pericolo la vita di Felipe

Le trame di Una vita fino al 15 ottobre, rivelano che il perfido avvocato adopererà il suo piano per portare a compimento questa vendetta ma non sarà lui a sporcarsi le mani.

Velasco è convinto al 100% di poter contare su Laura, la domestica che tiene sotto scacco e così dopo averla incontrata in segreto, la costringerà a compiere questo omicidio.

La domestica, messa alle strette, si ritroverà costretta ad accettare il piano di Velasco, terrorizzata anche dalle minacce di Velasco, che potrebbe far del male a sua sorella. Così, Laura, farà in modo che Felipe prenda un potente veleno.

Ildefonso schiaffeggiato dal nonno: anticipazioni Una vita al 15 ottobre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle prossime puntate di Una vita nella settimana 11-15 ottobre 2021, rivelano che Ildefonso si ritroverà a fare i conti con la visita di suo nonno che lo schiaffeggerà per le bugie che ha raccontato a Camino e addirittura lo minaccerà, dicendogli di essere pronto a ripudiarlo se non ripara al torto fatto alla donna.

Marco, invece, dopo un lungo corteggiamento deciderà di chiedere ufficialmente a Felicia di sposarlo: la donna, però, si prenderà del tempo prima di rispondere, perché vuole che sua figlia Camino si tranquillizzi prima un po', dopo il caso Ildefonso.

Le trame di Una vita al 15 ottobre, inoltre, rivelano che Bellita sarà super soddisfatta del suo nuovo disco, ma la critica non la penserà allo stesso modo.