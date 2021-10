Lunedì 18 ottobre, su Canale 5, c'è stata la puntata 11 del GFVip. Al momento delle nomination palesi, Katia Ricciarelli e Carmen Russo sono state protagoniste di un botta e risposta al vetriolo. Nel post-puntata, le due "vippone" hanno continuato la discussione. La cantante lirica ha accusato la coinquilina di averle rinfacciato di non avere creato una famiglia in questi anni.

I motivi della lite

Nella puntata di lunedì, le concorrenti del parterre femminile sono state chiamate ancora una volta a fare delle nomination palesi. Mentre le donne era in circolo, Carmen si è sentita di nominare Katia Ricciarelli.

Il motivo? Secondo la ballerina, la cantante lirica non avrebbe accettato una sconfitta ad una partita di biliardo. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie l'ex moglie di Pippo Baudo. Al contrario, la 75enne ha sostenuto che in settimana la ballerina abbia parlato male di lei con Jo Squillo.

Tale versione è stata confermata anche da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ovvero le opinioniste del Reality Show.

Duro scontro nella notte al GFVip

Durante la diretta, Signorini ha cercato di sedare gli animi. Nel post-puntata, però, le due "vippone" hanno proseguito la discussione. In particolare, Carmen ha fatto sapere di non avere problemi ad andare a casa qualora dovesse uscire sconfitta al televoto contro Raffaella Fico e Miriana Trevisan: "Io ho una famiglia fuori, ho le mie cose".

La frase pronunciata dalla ballerina, ha mandato su tutte le furie Ricciarelli: "Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia". Come un fiume in piena, Katia ha proseguito: "Sei una str... A rinfacciarmi che non ho una famiglia".

“STRONZA”

“TI RINGRAZIO”



A detta della 75enne, questa è la cosa più brutta che poteva sentirsi dire.

In effetti, durante la diretta del Grande Fratello Vip, il conduttore ha affrontato l'argomento con la concorrente: l'ex moglie di Pippo Baudo in un confessionale ha spiegato di avere messo davanti la carriera alla maternità.

In replica a Ricciarelli, Carmen ha spiegato che il mondo non gira intorno a Katia: "Non apprezzi gentilezze, sincerità ed educazione".

Lo sfogo di Russo

Dopo avere battibeccato con Katia Ricciarelli, Carmen Russo si è sfogata con Raffaella Fico. La 62enne ha sostenuto di avere tirato fuori le unghie solamente perché è stata attaccata per prima su una cosa non veritiera: "Ha detto delle falsità assurde". A tale proposito, la diretta interessata ha ribadito di non avere mai spettegolato alle spalle di Ricciarelli con Jo Squillo. Inoltre, Carmen ha riferito di essere stata definita davanti a tutta Italia come una donna pettegola, bugiarda e ipocrita.

Russo ha spiegato a Raffaella di non avere detto di avere una famiglia per colpire Katia: "Penso di avere ragione".