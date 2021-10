Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, 'Una vita' interpretata fra gli altri da Marc Parejo (Felipe), Juanma Navas (Ramon), Clara Garrido (Genoveva), Marìa Gracìa, Bellita), Aria Bedmar (Camino) e Susana Soleto (Felicia). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul primo bacio di Felicia e Marcos, sui litigi a sfondo politico degli abitanti di casa Palacios, sull'intenzione di Javier Velasco di uccidere Felipe e sull'arrivo ad Acacias del nonno di Ildefonso.

Ildefonso si chiude in casa

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che, dopo la rivelazione di Anabel al rinfresco di Marcos, Ildefonso litigherà con Camino per poi decidere di rimanere chiuso in casa per la vergogna. Marcos convincerà Felicia a trascorrere la notte a casa sua per aiutarla a riprendersi dal piccolo malore avuto dopo aver litigato con la figlia. La Pasamar si confiderà con l'amico fino a quando tra i due non scatterà un bacio. Dopo aver saputo da Velasco che Laura potrebbe essere una bugiarda, Genoveva la licenzierà in tronco. I Palacios continueranno a litigare animatamente a causa delle diverse linee politiche dei loro partiti. Ramon sarà molto preoccupato per questa situazione e si confiderà con Liberto.

Nel tentativo di rendere più moderna la sua canzone, Bellita proporrà a Jacinto di inserire nel brano il richiamo di un pastore. Il portinaio ne sarà molto felice anche se Servante tenterà di fargli cambiare idea.

Felipe vuole cercare Santiago

Convinto della colpevolezza di Genoveva, Felipe annuncerà a Liberto e Ramon di voler partire alla volta di Cuba per cercare Santiago.

La Salmeron lo verrà a sapere e pregherà il marito di non partire, dichiarandosi ancora innamorata di lui. Velasco assisterà alla scena per poi trascinare via Genoveva, rimproverandole di essersi umiliata troppo davanti al suo ex. Roso dalla gelosia, Velasco chiederà a Laura di assassinare Felipe. Camino darà ad Ildefonso tutto il suo conforto, rassicurandolo.

Le cose però peggioreranno quando arriverà ad Acacias il nonno di Ildefonso che lo schiaffeggerà, chiedendogli di rimediare al grave torto fatto alla moglie. A quel punto, il giovane dichiarerà il proprio amore sincero a Camino, dando l'impressione di aver preso una decisione definitiva. Dopo aver saputo che le domestiche si sono offese per non essere state ringraziate da loro, Fabiana e Servante regaleranno un braciere ad Alodia e Casilda, offrendo loro anche un buonissimo dolce. In questo modo, la coppia riuscirà ad ottenere il perdono delle domestiche.