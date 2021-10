Il Paradiso delle signore è iniziato a metà settembre e nella sesta stagione è entrato nel cast Massimo Poggio, che interpreta il ruolo di Ezio Colombo. Il personaggio del nuovo direttore commerciale della Palmieri, che pur non comparendo mai nelle precedenti puntate, è stato sempre nominato come Teresio ed è il papà di Stefania. In una recente intervista, Poggio ha spiegato che il padre della Venere ha una nuova compagna e, nella fiction Rai, è al centro di un intrigo.

Il Paradiso delle signore, Ezio si è rifatto una vita: le parole di Massimo Poggio

L'arrivo a Milano di Ezio Colombo ha suscitato felicità in sua figlia Stefania, ma anche malessere in Gloria Moreau, madre della Venere e sua moglie. Il matrimonio fra Teresio e la capo commessa del negozio di moda non è terminato, in realtà, ma si era concluso quando Stefania era molto piccola, perché Gloria aveva abbandonato il tetto coniugale. A proposito del personaggio da lui interpretato ne Il Paradiso delle Signore, Massimo Poggio ha dichiarato: ''Ezio, che è sempre stato chiamato Teresio, si è rifatto una vita e ha una nuova compagna''.

Il Paradiso delle signore, Poggio rivela che il suo personaggio è al centro di un intrigo

In particolar modo, come già emerso nelle puntate già andate in onda su Rai 1, Moreau faceva l'ostetrica e, un giorno, si era trovata di fronte ad un bivio, dovendo scegliere se salvare una mamma o il bambino. In quel momento, Gloria aveva optato per salvare la vita alla donna, andando contro la legge.

Per non compromettere la buona reputazione della sua famiglia e proteggere Ezio e Stefania, Moreau era andata via da casa e il signor Colombo, aveva fatto credere alla Venere che sua mamma era morta. Massimo Poggio, parlando di Teresio, ha confidato: ''È al centro di un grande intrigo che mette in moto tante dinamiche delle quali non posso anticipare di più''.

L'ingresso nel cast de Il Paradiso delle signore di Massimo Poggio nel ruolo di Ezio

Massimo Poggio ha spiegato anche di essere stato accolto molto bene nel cast de Il Paradiso delle signore, dichiarando: ''Ero consapevole di salire su una macchina che viaggia veloce, una macchina anche molto complessa dal punto di vista organizzativo''. Inoltre, l'interprete di Ezio Colombo ha rivelato che la produzione della fiction Rai fa un lavoro molto accurato, affermando: ''Le giornate sono molto lunghe sul set e se non ci fosse un'atmosfera così accomodante sarebbe difficile affrontare certi ritmi''. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire quali intrighi ci siano dietro al personaggio di Ezio e se per il direttore commerciale della Palmieri ci sia la possibilità di riunire la famiglia con Gloria Moreau e sua figlia Stefania.