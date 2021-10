Arrivano le nuove trame settimanali della soap opera Un posto al sole ambientata in un immaginario condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 ottobre 2021, tutti i giorni su Rai tre a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul triangolo formato da Filippo, Viviana e Serena, sulla proposta che Michele farà a Silvia, sulla stanchezza fisica ed emotiva di Niko e Renato e sull'attrazione di Rossella per Riccardo.

Viviana affronta Serena

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che dopo aver cenato insieme ai Saviani, Mariella e Guido saranno molto preoccupati per il loro rapporto e per la situazione del loro matrimonio. Nel frattempo, Michele seguirà Silvia fino a scoprire un'amara verità, riflettendo in seguito su come affrontarla. Filippo rimarrà moto scosso dalle parole di Viviana che deciderà di incontrare Serena. Scossa dall'incontro con la rivale, la donna scaricherà tutta la sua tensione su Filippo che era all'oscuro di tutto. L'iniziativa di Viviana rischierà di mettere nuovamente in crisi Sartori che era riuscito a riavvicinarsi alla sua famiglia. Clara inizierà a non sopportare più i continui dissidi fra Patrizio e Alberto.

In particolar modo, sarà molto infastidita dall'atteggiamento immaturo del compagno, meditando anche di lasciarlo. Le cose all'interno della coppia però miglioreranno quando Patrizio sorprenderà la sua amata con un'importante prova di maturità.

Riccardo sorprende Rossella

Dopo aver ottenuto il compenso pattuito da Guido e Mariella, Alberto riuscirà finalmente a trovare un accordo con Clara.

Ornella ordinerà a Riccardo di svolgere un compito in ospedale ma quest'ultimo disattenderà le sue direttive. Rossella cercherà di mediare fra i due, rimanendo molto stupida dalla reazione inaspettata del medico. Nel tentativo di sistemare le cose con la moglie, Michele gli farà una proposta spiazzante chiedendole di accompagnarlo nel tour promozionale del suo libro.

A quel punto, Silvia non saprà se accettare di lasciare Napoli momentaneamente col marito o restare con l'amante. Nico sarà sul punto di crollare a causa della forte pressione a cui è sottoposto dal giorno dell'aggressione di Susanna. Renato si renderà conto di essere stato troppo oppressivo con il figlio, risentendo anche lui del forte stress dovuto alla situazione che stanno vivendo. Confusa dall'attrazione che prova per Riccardo, Rossella prenderà un'inaspettata decisione per gestire al meglio la sua vita lavorativa. Marina si renderà conto che Roberto Ferri non è capace di negare qualcosa a sua figlia Cristina, viziando la bambina oltre il dovuto. Le indagini sull'aggressione di Susanna non porteranno a nulla, lasciando nell'ansia tutte le persone coinvolte.