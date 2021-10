Le nuove puntate della soap Una vita si preannunciano dense di colpi di scena e le anticipazioni spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Anabel e Miguel: tra i due l'attrazione sarà sempre più forte, al punto che si lasceranno andare alla passione travolgente. Spazio anche alle vicende di Genoveva, che si troverà in serio pericolo nel momento in cui tornerà in quartiere Santiago.

Si accende la passione tra Anabel e Miguel: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Una Vita rivelano che tra Anabel e Miguel, nonostante le differenze caratteriali che potrebbero rendere impossibile il loro rapporto, ci sarà un netto avvicinamento che lascerà ben sperare per il futuro insieme.

Anabel si lascerà corteggiare dall'affascinante uomo che non le è per niente indifferente e, alla fine, deciderà di cedere alle sue lusinghe.

Così, nel corso delle nuove puntate della soap opera iberica, Miguel e Anabel si lasceranno trasportare dalla passione travolgente: i due finiranno a letto insieme e faranno così l'amore per la prima volta.

Tra Anabel e Miguel nascerà una relazione stabile?

In questo modo, quindi, i due dimostreranno di provare dei veri sentimenti l'uno nei confronti dell'altro. Ma cosa succederà a questo punto? Nascerà una relazione a tutti gli effetti oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate spagnole della soap Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di un personaggio che metterà in serio pericolo l'incolumità di Genoveva Salmeron.

Trattasi di Santiago Becerra, l'uomo che ha dovuto fare i conti con la morte improvvisa e del tutto inaspettata della sua amata Marcia, la domestica brasiliana che venne ritrovata senza vita nel parco di Acacias.

Il ritorno di Santiago mette in pericolo Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

Santiago, dopo essere scappato via per evitare di essere incolpato ingiustamente della morte di Marcia, deciderà di rimettere piede in quartiere, con un obiettivo e un piano ben preciso.

Le trame spagnole della soap opera di Canale 5, rivelano che Santiago tornerà in gran segreto e cercherà di stare attento a non destare sospetti e a non farsi vedere da nessuno.

L'uomo vuole portare a termine la sua vendetta e in questo modo rendere giustizia a Marcia, visto che il processo ha scagionato da tutte le accuse la dark lady di Acacias.

Per Santiago, però, non ci sono dubbi sul fatto che sia stata proprio Genoveva l'artefice della morte della domestica brasiliana. Ecco perché il suo ritorno in quartiere rischierà di mettere in serio pericolo di vita la Salmeron.