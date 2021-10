I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso della puntata serale trasmessa l'8 ottobre su Canale 5, Francesca Cipriani si è resa protagonista di un episodio che ha suscitato polemiche sul web e sui social. La concorrente, nota al pubblico per le sue uscite fin troppo caciarone, in un momento di grande euforia, ha cominciato a strattonare Giucas Casella, fino a prenderlo per i capelli in diretta televisiva.

Francesca in preda all'euforia durante la diretta del GF Vip

Nel dettaglio, Francesca Cipriani è stata al centro dell'attenzione per tutto il corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip trasmessa questo venerdì 8 ottobre su Canale 5.

La concorrente ha avuto modo di rivedere il suo fidanzato e di parlare con lui, lasciandosi poi andare ad una euforia un po' troppo esagerata che si è riversata anche sui concorrenti della casa più spiata d'Italia.

Francesca, circondata dall'affetto dei suoi compagni, si è fatta prendere un po' troppo la mano dall'euforia, al punto da arrivare a prendere per i capelli Giucas Casella.

Giucas Casella viene preso per i capelli in diretta al Grande Fratello Vip 6

Una scena a dir poco "surreale" che è stata trasmessa in diretta durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 6. Giucas urlava disperato affinché Francesca la smettesse di tirargli i capelli e di lasciarlo andare.

Il tutto condito dalle risate degli altri concorrenti e del pubblico presente in studio, che ha assistito a tale scena avvenuta nel bel mezzo della diretta serale.

Insomma, come è successo già qualche anno fa all'Isola dei famosi con il mago Otelma, anche questa volta Cipriani non si è affatto smentita al punto da "attentare" alla sicurezza del concorrente di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

I fan sbottano contro Francesca Cipriani al GF Vip 6

Il pubblico da casa, però, questa volta non ha gradito il "momento di follia" di Francesca Cipriani e sui social non sono mancate le accese critiche e le polemiche nei confronti dell'ex opinionista dei salotti pomeridiani di Barbara d'Urso.

"Cipriani andrebbe ripresa per quello che ha fatto a Giucas. E non ridere e fare finta di nulla. Non si scherza su queste violenze", ha sbottato un fan del reality show, ritenendo che Signorini sarebbe dovuto intervenire e puntare il dito contro la concorrente.

"Cosa ci sia da ridere non lo so, trovo tutto questo patetico e imbarazzante", ha sbottato ancora un altro utente social che segue il GF Vip 6 e non ha gradito la scena di Giucas preso per i capelli in diretta televisiva davanti a milioni di spettatori che in quel momento stavano seguendo il reality.