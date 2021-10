Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Una vita in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler spagnoli della soap opera narrano che Camino Pasamar chiederà un favore ad Anabel Bacigalupe dopo il ritorno di Maite Zaldua ad Acacias. In particolare, la ragazza pregherà l'amica di non raccontare a nessuno di aver conosciuto la pittrice e della sua intenzione di scappare a Parigi insieme a lei.

Una vita: Camino devastata dalla morte di Ildefonso

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane in prima visione annunciano che Camino chiederà ad Anabel di mantenere un segreto.

Tutto inizierà con precisione quando Ildefonso si scaglierà furioso contro la moglie dopo che i suoi problemi d'impotenza verranno rivelati a tutti i vicini. In seguito, il marchesino farà perdere le proprie tracce dopo essere stato umiliato anche dal nonno. Una scomparsa che desterà la preoccupazione della giovane Pasamar, che deciderà di sporgere denuncia alla guardia civile. Ma ecco che Cesareo informerà la ragazza di aver visto Cortes aggirarsi nei pressi di un lago in stato confusionale.

Da lì a poco, Armando comunicherà a Camino che il corpo di suo marito è stato sfortunatamente ritrovato annegato nel lago. Un duro lutto che devasterà la ragazza, già in ansia per la mancanza di notizie di Maite.

Maite ritorna ad Acacias 38

Nelle prossime puntate di Una vita, Marcos chiederà la mano di Felicia (Susana Sotelo), ricevendo un secco no come risposta. Dopodiché, la ristoratrice venderà la sua attività commerciale dopo i problemi di convivenza sorti con sua figlia Camino. Anabel, a questo punto, chiederà l'aiuto dell'amica per riappacificare Bacigalupe senior alla Pasamar.

Ed ecco che l'imprenditore rapirà la madre di Emilio per una fuga d'amore lontano da Acacias.

Una scena che renderà felice Camino, ma allo stesso tempo triste per la svolta che ha avuto la sua esistenza. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la vedova di Ildefonso aprirà la porta della sua abitazione, trovandosi di fronte Maite.

Ovviamente, la Pasamar si dimostrerà molto contenta, tanto da festeggiare il suo ritorno.

Anabel scopre che la Pasamar vuole trasferirsi a Parigi con la Zaldua

Tuttavia, i festeggiamenti saranno sorpresi da Anabel, che dimostrerà di non essere per niente sconvolta dalla vista di alcune avance tra due donne. In questo frangente, Camino pregherà la Bacigalupe di non rivelare a nessuno della presenza di Maite Zaldua in casa. Infine, la Pasamar informerà la figlia di Marcos di avere intenzione di trasferirsi con lei a Parigi, sebbene prima debba risolvere alcune questioni in città.