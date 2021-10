Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole sull'atteso finale di sempre rivelano che ci saranno un bel po' di eventi tragici che porteranno a dei clamorosi colpi di scena. Occhi puntati in primis su una terribile esplosione che si verificherà ad Acacias e che seminerà il panico, portando alla morte di alcuni volti noti della serie. Spazio poi alle vicende di Genoveva: la donna troverà un nuovo amore e farà i conti col ritorno di sua figlia Gabriela, che si rivelerà essere la sua peggior nemica di sempre.

Un'esplosione sconvolge Acacias: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di sempre di Una Vita rivelano che il quartiere di Acacias sarà travolto da una terribile e clamorosa esplosione che nel giro di pochi minuti spazzerà via la tranquillità degli abitanti.

Una bomba, posizionata dagli anarchici nei pressi della piazza del quartiere, verrà fatta esplodere nel momento in cui sarà presente il maggior numero di persone.

L'esito finale di questa esplosione sarà a dir poco drammatico e porterà a delle conseguenze nefaste. Le anticipazioni spagnoli della soap Una Vita rivelano che tra coloro che avranno la peggio ci saranno Carmen e Antonito. Mamma e figlio non riusciranno a sopravvivere in seguito a questa esplosione che si rivelerà per loro fatale. I due, quindi, moriranno sul colpo dopo essere stati travolti dall'esplosione di questa terribile bomba.

La morte di Carmen e Antonito stravolge Ramon

Un durissimo colpo per Ramon che, nel giro di pochi minuti, si ritroverà costretto a dire addio a due persone per lui fondamentali.

L'uomo, infatti, si ritroverà vedovo e al tempo stesso perderà anche suo figlio. Le trame spagnole di Una Vita rivelano che, in un primo momento, Ramon si lascerà sopraffare dal dolore: l'uomo non riuscirà a prendere in mano le redini della situazione, al punto da non riuscire a partecipare neppure alla cerimonia funebre che verrà organizzata in memoria di tutte le vittime di questa esplosione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo questo triste evento, ci sarà un salto temporale di diversi anni che aprirà a nuovi scenari. Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le nuove vicende di Genoveva.

Genoveva ritrova la figlia Gabriela: anticipazioni spagnole finale Una Vita

La dark lady di Acacias, infatti, ritroverà l'amore con Aurelio e farà i conti con l'arrivo inaspettato in quartiere di sua figlia Gabriela.

La ragazza, in un primo momento, fingerà di essere una figlia amorevole e premurosa nei confronti di sua mamma, in realtà metterà a punto un piano diabolico e ben studiato.

Gabriela, infatti, avrà come unico vero scopo quello di ammazzare sua mamma per mettere le mani sul suo patrimonio e così non si farà problemi ad avvelenarla, per portarla lentamente alla morte.