Tantissime story-line inizieranno nella nuova stagione di Una Vita. Genoveva sarà ancora la principale protagonista, e la sua indole malvagia si farà ancora più forte. La dark lady della soap, dopo essere riuscita a uscire di prigione con uno dei suoi soliti sotterfugi, si presenterà ad Acacias in compagnia del terzo marito, Aurelio.

Felipe crederà erroneamente di essersi liberato di lei, ma così non sarà. L'avvocato inizierà a frequentare Dori, una misteriosa infermiera che si interesserà a lui. La donna, però, ha ben altre intenzioni e un segreto che spiazzerà lo sfortunato avvocato.

Genoveva ancora incinta: anticipazioni nuova stagione Una Vita

Nelle precedenti puntate di Una Vita, Genoveva era rimasta incinta di Santiago, facendo credere a Felipe che il bimbo fosse suo. A causa di un malore, Salmeron aveva perso il bambino, addossando tutta la colpa della disgrazia ad Alvarez Hermoso, promettendo di rovinarlo con l'aiuto di Velasco. Peccato che la situazione sia precipitata e che Velasco, ossessionato da lei, abbia ordinato a Laura di avvelenare l'avvocato.

Nei prossimi episodi, Felipe lotterà tra la vita e la morte e, dopo essersi risvegliato dal coma, dovrà convivere con una grave amnesia. Dopo diversi avvenimenti e l'importante salto temporale che cambierà completamente le dinamiche di Acacias, Genoveva rientrerà nel quartierino in compagnia di Aurelio, il terzo marito.

Precisiamo che questo matrimonio non è basato sull'amore ma sulla vendetta: entrambi, infatti, hanno intenzione di rovinare i vicini e seminare il terrore. Amore o non amore, Genoveva rimarrà nuovamente incinta. Se Quesada ne sarà felice, altrettanto non si può dire di lei, decisa a liberarsi di un figlio non desiderato. La sua decisione farà rabbrividire i telespettatori.

Una Vita: Aurelio e Genoveva alla finestra del male

Le nuove anticipazioni di Una vita relative alla stagione finale svelano che Aurelio si metterà d'impegno per costruire una fabbrica di esplosivi nelle vicinanze del quartiere, non certo con intenzioni benevole. Il perfido Quesada e Genoveva vogliono distruggere la vita dei vicini una volta per tutte.

Che cosa avranno in mente? Mentre i due pianificano l'ultima inimmaginabile vendetta, Felipe continuerà a frequentare Dori, un'infermiera che si interesserà al suo caso di amnesia.

L'avvocato, però, avrà una brutta sorpresa quando verrà a sapere che la giovane lo ha usato a sua insaputa per uno studio scientifico. Dori si scuserà e chiederà perdono, giurandogli di avergli mentito solo per non compromettere l'importante esperimento accademico. Felipe alla fine cederà e darà un'altra possibilità alla bella infermiera.

Genoveva, ovviamente, andrà su tutte le furie quando vedrà il suo ex marito insieme alla nuova fiamma.