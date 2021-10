All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di chiarimenti per Lulù e Manuel Bortuzzo. I due si sono ritrovati al centro dell'attenzione dopo che, nel corso dell'ultima puntata serale del Reality Show, Alfonso Signorini ha sottolineato il fatto che il nuotatore non fosse proprio entusiasta di questa relazione che stava nascendo e che in diverse occasioni, aveva lasciato intendere alla principessina di voler prendere le distanze. Lulù sembrava aver recepito il messaggio poi, però, nelle ultime ore è tornata da Manuel per chiedere una seconda chance.

Lulù ritorna in lacrime da Manuel e chiede una seconda chance: il confronto al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, dopo il confronto avuto in diretta al GF Vip 6, Lulù aveva promesso di voler prendere le distanze da Manuel Bortuzzo e che da quel momento, ognuno avrebbe seguito la sua strada.

Peccato, però, che la ragazza non abbia tenuto fede alle sue stesse promesse, visto che nelle ultime ore è tornata ad avvicinarsi nuovamente a Bortuzzo.

Lulù non ha trattenuto le lacrime, ammettendo che lei sentirebbe il bisogno di stare vicina a Manuel e, di conseguenza, di abbracciarlo e coccolarlo come faceva prima che ci fosse questo confronto.

Ad un certo punto, poi, la principessina ha chiesto esplicitamente a Bortuzzo se fosse disposto a riavvicinarsi a lei e quindi a darle un'altra chance, ma la reazione del ragazzo non è stata delle migliori.

Manuel Bortuzzo chiude con Lulù nella casa del GF Vip 6

"Se sono disposto a riavvicinarmi? Non è predisposizione perché sono ancora amico della mia ex", ha ammesso Manuel confermando e ribadendo a chiare lettere di non essere interessato a costruire una storia d'amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Il nuotatore, infatti, era stato già chiaro con Lulù e le aveva chiesto esplicitamente di non fraintendere i suoi gesti e le sue attenzioni, dato che la ragazza sembrava essere davvero molto presa da Manuel e già proiettata verso un futuro insieme.

'Non trovo il senso degli abbracci', sbotta Manuel con Lulù

"Se puoi abbracciarmi?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non ne trovo il senso, non è mia abitudine", ha ammesso Manuel rivolgendosi a Lulù e facendole presente il fatto che non gradisce questo modo di fare.

Insomma, sembrerebbe proprio che questa volta Bortuzzo sia deciso ad andare avanti per la sua strada e non sembrerebbe disposto a tornare indietro e quindi a concedere un'altra chance alla giovane Selassié.

Lulu e Manuel parlano da soli per un oretta ma la regia non li riprende! Pt. 2#GFvip pic.twitter.com/9ES1t8du3u pic.twitter.com/T0xrSm3UD1 — girlpower (@lightbluepower) October 13, 2021

Come si evolverà il rapporto tra i due? Lulù prenderà atto della situazione e capirà che è giunto il momento di allontanarsi da Bortuzzo? Lo scopriremo nelle prossime ore e durante la nuova puntata serale del GF Vip del 15 ottobre.