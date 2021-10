La nuova stagione di Una vita sarà ricchissima di nuove trame. Le anticipazioni svelano che il matrimonio di Lolita e Antonito arriverà a un triste epilogo. Una terza persona dalle intenzioni malvagie farà di tutto per separarli, finendo per raggiungere il suo obiettivo. Se in un primo momento Ramon proverà a far ragionare Lolita, davanti all'evidenza dei fatti non potrà fare altro che asciugare le sue calde lacrime. Un momento molto toccante vedrà la povera donna tagliarsi i capelli da sola davanti allo specchio, pensando a quanto successo. Poco dopo avrà un crollo emotivo che cambierà per sempre le sue condizioni di salute.

Antonito tradisce Lolita: anticipazioni Una Vita della nuova stagione

La nuova - e ultima - stagione di Una Vita inizierà dopo il salto temporale che proietterà Acacias avanti di qualche anno. Diversi personaggi non ci saranno più, mentre altri arriveranno per movimentare le trame. Tra questi ci sarà Aurelio, il terzo marito di Genoveva, ancora più malvagio della cattivona della soap. Troveremo ancora Natalia, altra new entry dall'indole alquanto discutibile.

La donna avrà l'obiettivo di sedurre Antonito, ma non per un reale interesse. Dietro le sue mosse ci sarà la mano di un inaspettato regista che la guiderà passo dopo passo. Tutto inizierà quando Lolita riceverà delle foto compromettenti del marito in compagnia di Natalia.

Ramon proverà a consolarla e a minimizzare la cosa, ma la situazione diventerà presto ingestibile. Le anticipazioni di Una Vita svelano infatti che Antonito tradirà Lolita con Natalia e che i due verranno scoperti proprio dalla madre del piccolo Moncho. Che cosa accadrà?

Lolita crolla dopo il tradimento del marito

Come rendono noto le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, Lolita non vorrà più saperne del marito e così lo caccerà di casa, nonostante lui la preghi di perdonarlo, spiegandole di essersi trovato in quella situazione non per suo volere.

Una volta rimasta sola, Lolita prenderà le forbici e davanti allo specchio si taglierà i capelli. A trovarla in uno stato pietoso sarà Ramon, che la accoglierà tra le sue braccia in lacrime.

Da quel momento in poi la salute di Lolita inizierà a peggiorare e nessun medico saprà dare una spiegazione ai suoi continui malesseri.

Intanto Antonito, pentito di aver ceduto alle avance insistenti di Natalia, proverà in tutti i modi a chiedere scusa alla moglie, anche con l'aiuto di suo padre. Ramon sarà convinto che dietro a tutto ciò ci sia lo zampino di qualcuno deciso a fare del male intenzionalmente ad Antonito e Lolita e inizierà a indagare per scoprirne l'identità. Di seguito il video.