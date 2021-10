Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita. Le anticipazioni spagnole delle prossime puntate in onda anche su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sul ritorno di Santiago Becerra, che rimetterà piede in quartiere per compiere la sua vendetta. Spazio anche al dramma di Lolita: le condizioni di salute della donna si aggraveranno sempre più e in maniera del tutto inaspettata.

Il ritorno di Santiago ad Acacias: anticipazioni Una vita e trame spagnole

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole legate alle nuove puntate della soap opera Una vita rivelano che per Santiago arriverà il momento di rimettere piede ad Acacias, a distanza di un po' di tempo dalla terribile e violenta morte di Marcia.

Il giovane Becerra avrà un unico obiettivo: quello di vendicare la morte della sua amata e per farlo ha intenzione di punire Genoveva, che ritiene responsabile a tutti gli effetti della morte della domestica brasiliana, ma si scaglierà anche contro l'avvocato Felipe.

Le trame spagnole di Una vita, infatti, rivelano che Santiago deciderà di mettere in atto un vero e proprio piano, col quale metterà a repentaglio le vite dei due coniugi.

In un primo momento, infatti, il giovane Becerra cercherà di nascondere a tutti la notizia del suo ritorno. Non vorrà far sapere a nessuno di essere rientrato in quartiere, così da poter compiere nel migliore dei modi la sua vendetta.

Felipe e Genoveva nel mirino di Santiago: ecco la sua vendetta

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Santiago finirà per rapire Felipe e Genoveva: i due coniugi si ritroveranno a fare i conti con l'uomo e saranno vittime della sua rabbia legata alla morte di Marcia.

Ma quali saranno le intenzioni reali di Santiago? Cosa succederà dopo che compirà questo rapimento?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I colpi di scena non mancheranno e, non si esclude, che Felipe e sua moglie possano essere in serio pericolo.

E poi ancora le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una vita in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alle sorti di Lolita.

Lolita in gravi condizioni: anticipazioni spagnole Una vita

Le condizioni di salute della donna, infatti, si aggraveranno notevolmente e tutto di punto in bianco, senza un'apparente spiegazione logica.

Lolita, infatti, comincerà ad avere degli strani malori che nel giro di poco tempo porteranno ad un rapido ed inesorabile peggioramento del suo stato di salute.

Una situazione a dir poco drammatica che finirà per allarmare moltissimo tutti i familiari della donna, visto che le sue condizioni sono tutt'altro che rasserenanti. Cosa le succederà? Si riuscirà a capire la causa del suo malessere oppure no?