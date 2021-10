Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso mercoledì 27 ottobre svelano nuovi colpi di scena. Filippo, dopo la nascita della secondogenita, ha avuto un flash dei suoi ultimi dieci anni. Nonostante sia presto per dirlo, il giovane Sartori potrebbe ben presto tornare a ricordare. Per Silvia giungerà il momento di fare i conti con le proprie responsabilità. La donna sarà spronata soprattutto da sua figlia ad affrontare questa situazione che la vede divisa tra il marito e l'amante.

Marina, intanto, tornerà a essere preoccupata per le sorti di suo marito. Difatti Fabrizio, sebbene avesse promesso di reagire, tornerà nuovamente in uno stato di profonda crisi, che scaricherà prevalentemente sulla consorte. Alberto, invece, deciderà di partecipare con Clara al corso per il battesimo di Federico. Palladini spera che questo evento possa nuovamente avvicinarlo alla madre di suo figlio.

Upas, trama 27 ottobre: Filippo potrebbe ricordare gli ultimi dieci anni

Le anticipazioni dell'episodio di Upas del 27 ottobre preannunciano buone notizie per Sartori. Il giovane, grazie alla nascita di sua figlia, inizierà ad avere dei brevi flash del suo passato. Sembrerebbe presto per dirlo, ma ben presto potrebbe recuperare del tutto la memoria, persa in seguito all'intervento al cervello.

In questa atmosfera di festa per l'arrivo di Elisabetta, Filippo ha inoltre compreso di provare dei sentimenti sinceri verso Serena.

Upas, spoiler 27/10: Silvia di fronte alle sue responsabilità

La trama dell'episodio di Upas in onda il 27 ottobre darà spazio anche alla crisi matrimoniale di Silvia. La proprietaria di Caffè Vulcano non sa se sia meglio salvare il suo matrimonio o lasciarsi andare alla sua passione con Giancarlo.

La donna ha per troppo tempo rimandato la sua decisione, tuttavia giungerà il momento di scegliere con chi stare. Difatti sarà la stessa Rossella a spronare la madre ad assumersi le sue responsabilità riguardo alla storia del tradimento.

Puntata del 27 ottobre di Upas: Marina desolata, Alberto spera di tornare con Clara

Nel corso dell'episodio di Un posto al sole del 27 ottobre, Fabrizio precipiterà nuovamente in un profondo stato di frustrazione.

Rosato, pur avendo giurato di non rifarlo, sfogherà la sua insoddisfazione su sua moglie. A questo punto Marina sarà davvero desolata, e faticherà a nascondere la sua insofferenza verso questa situazione. Clara e Alberto, intanto, parteciperanno a un corso in previsione del battesimo di Federico. Palladini spera che il tempo trascorso insieme possa in qualche modo riavvicinarlo alla ragazza, per il quale prova ancora dei sentimenti.