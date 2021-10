Si delineano nuove trame in Una vita: le anticipazioni spagnole accendono i riflettori su Antonito e Lolita, che vivranno momenti molto difficili. Dunque, una delle coppie più amate e consolidate del quartierino di Acacias, vedrà distrutto ogni equilibrio. I problemi inizieranno quando Lolita inizierà a stare poco bene, ma nessun medico riuscirà a capire quale possa essere la causa dei suoi continui malesseri. Antonito sarà molto in apprensione e non riuscirà a reggere allo stress. Ecco che qualcuno con cattive intenzioni approfitterà senza scrupoli del suo momento di debolezza.

Una Vita Acacias 38: le nuove anticipazioni

Tutto cambierà dopo il salto temporale che proietterà le trame di Una Vita in una nuova dimensione. Le anticipazioni raccontano che Genoveva sarà riuscita a uscire di prigione e che sarà ovviamente pronta a vendicarsi di coloro che l'hanno tradita, in primis Felipe. Questa volta, ciò che macchinerà sarà oltre ogni immaginazione. Alvarez Hermoso non avrà recuperato la memoria e si troverà in un pessimo stato psicofisico, mentre Jose dovrà affrontare le conseguenze dell'inspiegabile morte di Bellita, del quale verrà sospettato. I telespettatori dovranno dire addio anche a un altro personaggio femminile molto amato: anche Felicia perderà la vita in circostanze misteriose ma, a differenza di Jose che preferirà tacere, Marcos sarà determinato a scoprire le cause della morte della povera moglie.

Lolita, nel frattempo, inizierà a stare piuttosto male e Antonito sarà molto in ansia. Per Lolita non sarà l'unica sventura, dato che verrà a sapere che il caro marito l'ha tradita.

Lolita scopre il tradimento di Antonito, anticipazioni di Una Vita

Nelle puntate iberiche della soap, Lolita riceverà delle foto compromettenti del marito, immortalato in un atteggiamento affettuoso con Natalia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ramon proverà a tranquillizzare una furiosa Lolita, già pronta a cacciare di casa Antonito senza troppe spiegazioni. Palacios sarà certo che qualcuno voglia intenzionalmente fare del male al figlio e, indirettamente, anche all'ignara Lolita. Come confermano le nuove anticipazioni degli episodi di Una Vita, Natalia continuerà a cercare di sedurre il giovane deputato, nonostante sappia che sia sposato.

Dietro le sue abili mosse, ci sarà davvero la mano di un regista privo di scrupoli, intenzionato a distruggere il matrimonio di Lolita e Antonito. Natalia riuscirà nel suo intento e il giovane Palacios verrà beccato il flagrante. Nel giro di pochi minuti, tutto andrà in frantumi. Ramon, saputo quanto successo, cercherà di indagare sulle reali intenzioni di Natalia, con la speranza di poter fare qualcosa per il matrimonio del figlio.