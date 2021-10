Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 1 fino al 7 novembre del 2021. L'avvocato Felipe si risveglierà improvvisamente dal coma ma scoprirà subito di aver perso la memoria. Nello specifico, sembrerà che i suoi ricordi risaliranno soltanto a 10 anni fa, quando ancora non aveva mai incontrato la perfida Genoveva. Inoltre, Camino sarà piena di sensi di colpa quando il corpo di Ildefonso verrà ritrovato nel fiume senza vita. Per la giovane ragazza inizierà un periodo molto brutto e pieno di problemi a causa di questo spiacevole evento, mentre Velasco cercherà di far allontanare dalla stanza d'ospedale Genoveva per cercare di eliminare Felipe dopo che si risveglierà dal coma.

Una vita, anticipazioni fino al 7 novembre del 2021: Bellita riceverà una proposta da Pepe Caro

Nelle prossime puntate spagnole della soap opera Una vita, Bellita riceverà una proposta molto importante da parte dell’impresario Pepe Caro, ma non riuscirà a rispondere perché sarà ancora preoccupata per la sua mancanza di voce. Intanto, arriverà per Laura un'altra possibilità da parte di Velasco per mettere fine alla vita dell'avvocato Felipe. Inoltre, l'Alvarez Hermoso cercherà di simpatizzare sempre di più con l'ex moglie di Alfredo Bryce, trovandola subito una donna molto gentile e attraente.

Una vita, prossimi episodi in onda la prima settimana di novembre: Velasco gelosa di Genoveva

Nei prossimi episodi della soap opera Una vita, la continua presenza in ospedale da parte di Genoveva impedirà a Laura di compiere il suo gesto finale nei suoi confronti.

Intanto, Velasco sarà sempre più gelosa del rapporto che sta nascendo tra Genoveva Salmeron e l'avvocato Felipe, di cui la donna si prenderà cura ininterrottamente in questi suoi giorni di ospedale.

Velasco pronto a organizzare un piano per allontanare Genoveva dalla stanza dell'avvocato

Gli spoiler di Una Vita, rivelano che la Velasco cercherà di organizzare in tutti i modi un nuovo crudele piano per far allontanare la Salmeron dalla stanza d’ospedale e poter uccidere definitivamente l'Alvarez Hermoso.

Nel frattempo, si diffonderà sempre di più tra gli abitanti del quartiere spagnolo di Acacias 38 la voce che Ildefonso si sia suicidato. Dunque, dopo aver trovato il cadavere di Ildefonso nel fiume, Camino si sentirà schiacciata dai sensi di colpa. Per scoprire le prossime puntate che andranno in onda in Italia, bisognerà attendere le anticipazioni degli episodi che saranno visibili in Spagna.