Gli spoiler della soap opera Una vita riservano riservano diverse novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 25 al 29 ottobre, Genoveva Salmeron resterà al fianco di Felipe, ma dovrà affrontare la forte gelosia di Velasco, il quale arriverà al punto di voler uccidere il suo nemico in amore, nonostante l'avvocato sia ancora in coma. Successivamente Felipe si riprenderà, ma l'uomo avrà perso la memoria degli ultimi dieci anni e non si ricorderà nemmeno di Genoveva.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva innamorata di Felipe

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva si renderà conto di essere ancora innamorata di Felipe e deciderà di rimanere al suo fianco, ma lo stesso tempo fingerà di ricambiare i sentimenti di Velasco.

Intanto il medico di Felipe non sarà tanto ottimista riguardo le sorti dell'uomo e la sua diagnosi sarà molto chiara: se l'avvocato non reagirà alle cure nelle successive 24 ore, rischierà di morire o di rimanere in stato vegetativo per sempre. In seguito tutte le donne del quartiere si recheranno a casa di Genoveva con lo scopo di pregare per Felipe e lo stesso faranno i domestici dell'uomo.

Bellita preoccupata per la sua salute

Bellita non si sentirà tanto bene, poiché avrà alcuni fastidi alla gola e sarà molto preoccupata per la sua salute, la cantante riceverà una proposta da un famoso teatro di Madrid, ma deciderà di prendere tempo.

Intanto Josè sarà alquanto infastidito, poiché non riuscirà a comprendere il comportamento di sua moglie.

In paese, intanto, tutti gli abitanti attenderanno il discorso di Antonino con trepidazione: l'uomo parlerà pubblicamente e non deluderà affatto le aspettative dei presenti. Anche Ramon sarà assai orgoglioso di Antonito e molto soddisfatto del suo discorso.

Successivamente Velasco prenderà una terribile decisione ai danni di Felipe: deciderà di ucciderlo, ma commissionerà il compito a qualcun altro.

Velasco ordina a Laura di uccidere Felipe

Velasco ordinerà Laura di uccidere Felipe e la minaccerà, qualora la donna non porti avanti il suo compito, allora pagherà le conseguenze in prima persona.

Sarà così che Laura deciderà di avviare il piano di Velasco e si recherà all'ospedale da Felipe per assassinarlo, ma fortunatamente sarà fermata dall'arrivo di Genoveva.

Poco dopo accadrà qualcosa di assai inaspettato: Felipe si risveglierà dal coma, ma sembrerà aver perso la memoria, poiché non riconoscerà nessuno dei presenti, compresa sua moglie Genoveva.

Più tardi Armando si recherà a casa di Camino per informare la donna di una terribile vicenda: Ildefonso è stato ritrovato senza vita, annegato nel fiume.

Felipe non si ricorda di aver conosciuto Genoveva

Dopo essersi svegliato dal coma, Felipe si renderà conto di aver perso la memoria degli ultimi 10 anni e non si ricorderà di aver conosciuto Genoveva, tantomeno che la donna sia sua moglie.

Intanto tra gli abitanti di Acacias cominceranno a spargersi le prime voci riguardo la morte di Ildefonso e tutti penseranno che l'uomo si sia suicidato. Camino, invece, sarà assai disperata per la morte dell'uomo e si sentirà schiacciata dal senso di colpa.

Dopo il successo avuto con il suo discorso, Antonino sarà nuovamente chiamato a intrattenere il pubblico, ma stavolta dal partito conservatore, che chiederà all'uomo di parlare durante la cerimonia di chiusura della campagna elettorale.

Successivamente Lolita noterà che suo marito sarà molto agitato, così consiglierà all'uomo di rivolgersi ad un particolare guaritore di Cabrahigo, chiamato "Aquilino il muto".

Infine, Velasco sarà assai furioso con Laura, dopo che la donna avrà fallito nel tentativo di uccidere Felipe, così continuerà a minacciarla.