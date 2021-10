Drammatici momenti caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame provenienti dalla Spagna annunciano che Bellita Del Campo vorrà raggiungere l'Argentina dopo aver scoperto che sua figlia Cinta Dominguez rischia di perdere il bambino a causa di una minaccia d'aborto.

Una vita: Bellita e José Miguel ricevano un telegramma dall'Argentina

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv annunciano che dall'Argentina arriveranno pessime notizie sulla salute di Cinta.

Tutto comincerà quando Bellita tornerà ad esibirsi dopo aver risolto alcuni problemi alle corde vocali. La cantante avrà così tanto successo da essere invitata dal sovrano per uno spettacolo privato presso la sua tenuta. Purtroppo la gioia durerà breve in quanto José Miguel e Del Campo riceveranno un telegramma dall'America Latina. Il genero Emilio informerà la famiglia di una brutta novità che ha colpito sua moglie Cinta, tanto da gettarli nell'ansia.

Cinta ha avuto una minaccia d'aborto

Stando agli spoiler di Una vita in programma a breve in tv, si evince che Emilio confesserà ai suoceri che Cinta ha dovuto interrompere la sua tournée in giro per l'Argentina per alcuni problemi sorti con la gravidanza.

In dettaglio, Bellita apprenderà che la figlia è stata ricoverata per una minaccia d'aborto. Di qui, la decisione di non mettere a rischio ulteriormente la salute del bambino che porta in grembo. La Del Campo, a questo punto, inizierà a disperarsi, apparendo assai in ansia per le condizioni della giovane Dominguez, lontana da casa ormai da molti mesi.

Per questo motivo, la moglie di José Miguel esprimerà l'intenzione di raggiungere alquanto prima l'amata figlia per offrirle tutto il suo sostegno.

Del Campo vuole raggiungere la figlia

Tuttavia, José Miguel inviterà la consorte a riflettere bene prima di prendere una decisione frettolosa. Il chitarrista, infatti, consiglierà Bellita di mettersi in contatto con Emilio per sapere se la minaccia d'aborto da parte di Cinta è rientrata.

Anche la consuocera Felicia apparirà d'accordo con Dominguez, tanto da voler prima sapere come stanno realmente i fatti prima di intraprendere un viaggio oltreoceano. Inoltre, l'ex ristoratrice spronerà la cantante a capire se i loro figli necessitano davvero la loro presenza in Argentina.

Ma questi consigli non convinceranno Del Campo che minaccerà di partire addirittura da sola. La donna inizierà a essere intrattabile con suo marito, tanto da essere protagonista di numerose discussioni che rischieranno di mettere in crisi la coppia come era accaduto tempo prima.