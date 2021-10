Ci sono buone notizie per tutti i sostenitori di Filippo e Serena. Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 ottobre su Rai 3 alle 20:45, verrà, infatti, presentata al pubblico la piccola Elisabetta Sartori, ma questa non sarà l'unica lieta novella. In seguito, infatti, complice la grande emozione, Filippo potrebbe persino riacquistare la sua memoria. Va detto che tutto però inizierà nel peggiore dei modi con Serena che sarà alle prese con un malore che poi si scoprirà essere sintomo di una gravidanza a rischio. Ma allora come sarà possibile questo epilogo positivo?

Un posto al sole, trame dal 25 al 29 ottobre: gravidanza a rischio per Serena

Nelle prossime puntate di Upas, la crisi sentimentale di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) peggiorerà considerevolmente. Quest'ultima non potrà fare a meno di pensare che il marito stia con lei, solo perché imbrigliato da una sorta di dovere morale. Sarà in questo clima di tensione che Serena si troverà a dover affrontare la sua gravidanza e, va detto, che le cose sembreranno mettersi piuttosto male. Un'immagine promozionale, mostrata in anteprima, mostra la donna, sola in auto, presa dai dolori del parto. La situazione sarà quindi piuttosto critica, ma la donna potrà però contare sul tempestivo aiuto di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano).

Un posto al sole, spoiler al 29 ottobre: ​​benvenuta Elisabetta

Roberto e Marina, accortisi della situazione di rischio, soccorreranno Serena e la accompagneranno subito la donna in ospedale. A quanto pare si vivranno attimi di pura tensione e la gravidanza di Cirillo sembrerà essere a rischio. La donna vivrà momenti molto drammatici, ma le anticipazioni rivelano che l'epilogo sarà fortunatamente il migliore possibile.

La piccola Elisabetta Sartori nascerà infatti senza problemi e sia lei che la madre staranno benissimo. Non è chiaro, in che momento preciso arriverà, ma fortunatamente sarà presente anche il papà ed è proprio su di lui che ci sono altre interessantissime novità.

Un posto al sole, episodi al 29 ottobre: Filippo recupera la memoria?

È facile ipotizzare che verrà mostrata una scena molto commovente in cui Filippo potrà vedere la piccola Elisabetta, emozionandosi al punto da far scattare qualcosa nella sua testa. La gioia del momento farà capire all'uomo che il suo posto è al fianco della sua famiglia, ma non è tutto. La forte emozione farà infatti riaffiorare un suo ricordo del passato che sembrava ormai perduto. Le anticipazioni non rivelano altro ma la sensazione è che Filippo potrebbe finalmente recuperare la sua memoria