Continuano ad andare in onda le puntate di Una vita. Le instabilità del palinsesto hanno reso difficile per gli spettatore seguire le intricate trame della soap. Questa settimana lo sceneggiato andrà in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, con esclusione del sabato. Mediaset, però, si riserva il diritto di cambiare la programmazione in qualsiasi momento.

Nei prossimi mesi, sarà possibile assistere alla conclusione delle dinamiche che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso per così tanti anni. In particolare, le anticipazioni della puntata di venerdì 22 ottobre rivelano che Servante avrà bisogno di firme per la fondazione del suo partito.

Deciderà, così, di coinvolgere Jacinto con l'inganno, mentre Bellita farà fatica a cantare per alcuni problemi alle corde vocali. Antonito ritroverà l'entusiasmo per la politica e a Felicia verrà chiesto di vendere il locale.

Una vita, anticipazioni del 22 ottobre: Servante ingannerà Jacinto

Nella puntata del 22 ottobre di Una vita, Servante continuerà a portare avanti l'obiettivo di creare un partito tutto suo. Ovviamente, l'impresa sarà più difficile di quanto immaginato perché preve degli aspetti burocratici che il gestore della pensione ha sottovalutato. Nel dettaglio, avrà bisogno di moltissime firme per legittimare il partito.

Non potendo contare sull'approvazione di così tante persone, deciderà di sfruttare a tradimento la posizione di Jacinto.

Con l'inganno, infatti, lo spingerà a organizzare un'esibizione a cui verranno invitati tutti i suoi ammiratori.

Trama di Una vita di venerdì 22 ottobre: Bellita avrà dei problemi alla voce

Le anticipazioni di Una vita rivelano che la performance di Jacinto, ben presto, assumerà dei toni del tutto diversi rispetto a quanto stabilito.

Inaspettatamente, infatti, Servante la trasformerà in un comizio politico. Si tratterà di un tradimento che lascerà di stucco il pastore. Cosa decideranno di fare i fan di Jacinto? Seguiranno Servante o si considereranno vittime di un inganno?

Nel frattempo, Bellita avrà bisogno di essere in piena forma per dare voce alle sue canzoni, ma si renderà conto di avere qualche disturbo alle corde vocali.

Felicia non vorrà vendere il locale

Le anticipazioni di Una vita della puntata del 22 ottobre danno spazio anche ad Antonito e alla sua ripresa. Dopo il ritiro dalle scene di Ramon, infatti, l'uomo era parso sfiduciato e poco incline a continuare la sua carriera politica. Per fortuna, la famiglia gli darà tutto il supporto necessario e lo aiuterà a superare questo brutto periodo.

Intanto, si scoprirà il motivo per cui la misteriosa coppia era così tanto interessata al locale di Felicia. Miguel riferirà alla donna che i due hanno fatto un'offerta per l'acquisto del suo ristorante. Nonostante la cifra, Felicia non avrà alcuna intenzione di cedere la sua proprietà e rifiuterà fermamente.