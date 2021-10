Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap spagnola, nonostante siano passati anni dal suo esordio, non smette di appassionare tutti gli affezionatissimi fan. Le vicende intricate e i numerosi colpi di scena costituiscono i punti focali dello sceneggiato. Inoltre, le sfaccettature dei personaggi offrono la possibilità di dare vita a dinamiche sempre nuove.

Al momento, Una vita va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, con eccezione del sabato. Però, è un programma spesso soggetto ai cambi di palinsesto adottati da Mediaset.

Nella puntata di martedì 12 ottobre, le sorprese non mancheranno. Nel dettaglio, verrà data molta attenzione alla situazione familiare di Ramon e Antonito. I due, infatti, non faranno altro che litigare per le diverse idee politiche, mentre Bellita sarà certa di aver trovato un modo per rinnovare il suo repertorio musicale. Felipe, invece, deciderà di andare a cercare Santiago.

Una vita, trama di martedì 12 ottobre: Ramon e Antonito litigheranno per questioni politiche

Le anticipazioni di Una vita della puntata del 12 ottobre rivelano che casa Palacios sarà sconvolta da numerosi scontri. I litigi saranno causati dalle differenti idee politiche di Ramon e Antonito. Il primo, infatti, ha deciso di candidarsi per il partito Conservatore, mentre il secondo per quello Liberale.

I due cercheranno di non farsi travolgere dalla furia, ma i loro tentativi saranno del tutto vani.

Non sarà una situazione facile da risolvere, sia per le diverse ideologie che per le scelte che faranno Lolita e Carmen. Tutto questo potrebbe rovinare per sempre il legame familiare che unisce Ramon e Antonito. Riusciranno a trovare una soluzione?

Anticipazioni di Una vita del 12 ottobre: Bellita modernizzerà la sua canzone

Nella puntata di martedì 12 ottobre, Bellita si impegnerà per cercare di rinnovare il repertorio musicale in suo possesso. Dopo le critiche ricevute, ragionerà sull'idea di provare a introdurre degli elementi di novità all'interno della sua canzone.

Non sarà un'impresa facile, però, fortunatamente, dopo una lunga riflessione e tanto impegno, riuscirà a trovare la strategia vincente. Sarà davvero così? Come reagiranno i suoi ascoltatori?

Le anticipazioni danno spazio anche a Felipe e alla sua delusione per il fallimento del processo a Genoveva.

Felipe sarà pronto a partire per Cuba

Le anticipazioni di Una vita svelano che nell'episodio che andrà in onda il 12 ottobre, Felipe farà di tutto per trovare il modo di incriminare Genoveva. La conclusione del processo e il tradimento di Laura gli hanno causato un forte shock, ma non sarà ancora pronto a darsi per vinto.

Determinato a far trionfare la giustizia, prenderà una decisione difficile e la confiderà a Liberto e Ramon. Il suo obiettivo sarà quello di recarsi a Cuba per mettersi sulle tracce di Santiago e ricevere da lui una piena confessione sulle azioni commesse da Genoveva.