Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre, Felipe si troverà in coma e le sue condizioni sarà disperate. Inoltre Camino sarà sempre più in ansia perchè non si troverà Ildefonso, mentre Felicia rifiuterà l'offerta pervenuta da parte di Sabina e Roberto Olmedo di rilevare il suo ristorante.

Servante fonda un suo partito politico

Nelle puntata di "Una Vita" che sarà mandata in onda dal 18 al 22 ottobre, Camino apprenderà da Cesareo che ha visto Ildefonso vicino al fiume e la ragazza chiederà ad Anabel di andare insieme a lei al parco.

Una volta giunte sul posto, però l'uomo non si troverà lì. Intanto Ramon deciderà di abbandonare la carriera politica, con il fine di rendere meno turbolenta la situazione familiare. Dopo questa scelta però Antonito non sarà più felice. Inoltre Bellita avrà paura che il nuovo disco possa essere un fallimento, ma Fabiana troverà il modo di farle cambiare umore. Servante invece deciderà di creare un nuovo partito politico, che penserà di chiamare il Servantista.

Marcos annuncia ad Anabel di aver chiesto a Felicia di sposarlo

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 ottobre, Sabina e Roberto Olmedo si recheranno al ristorante di Felicia e la loro curiosità sul luogo faranno pensare all'ipotesi che i due stiano progettando qualcosa.

Le condizioni disperate di Felipe getteranno tutti nel panico e i sospetti cadranno su Laura. La polizia scoprirà il ruolo di Velasco e quest'ultimo capirà che è stato tradito dalla domestica e mediterà vendetta contro di lei. Dopo averla trovata, le ricorderà come il suo compito era quello di uccidere Felipe e non mandarlo in coma, ma la domestica giustificherà quanto successo.

Nel frattempo Marcos comunicherà ad Anabel di aver chiesto a Felicia di sposarlo. La ragazza commenterà con Camino la notizia e la prospettiva di diventare sorellastre. La Pasamar sarà in ansia per il marito e rifletterà se denunciare o meno la sua scomparsa. In tutto questo Bellita e Jacinto raggiungeranno il punto massimo della loro celebrità, mentre Antonito dopo l'addio alla politica del padre non sarà più a suo agio, ma Ramon lo spronerà a non arrendersi.

Sabina e Roberto invece decideranno di fare un'offerta per acquisire il ristorante e sceglieranno Miguel come persona che dovrà portare avanti le trattative.

Felicia rifiuta l'offerta di acquisto del suo ristorante

In base agli spoiler della prossima settimana, Genoveva scoprirà le condizioni disperate di Felipe e dopo averci pensato, andrà da lui in ospedale. La Salmeron si sorprenderà quando vedrà Laura nella camera del marito. Intanto Servante capirà di dover raccogliere tante firme per avere un partito personale. Successivamente vedrà tanti fans al seguito di Jacinto e con la scusa di organizzare un concerto in soffitta del pastore, ne approfitterà per fare un comizio. Inoltre Bellita si renderà conto di avere qualche problema con la voce, mentre Antonito tornerà nuovamente ad interessarsi alla politica. Infine Miguel riferirà a Felicia dell'offerta pervenuta per il suo ristorante, ma la donna rifiuterà.