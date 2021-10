Le puntate di 'Una vita', in onda dal 25 al 31 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Genoveva convincerà Velasco a lasciarla andare in ospedale per controllare le condizioni di Felipe. Miguel, intanto, conoscerà Anabel ma la giovane non perderà tempo nel prendere le distanze all'avvocato in erba, mentre Salmeron apprenderà dal dottore che Alvarez Hermoso starà per morire. Felicia, invece, comunicherà a Camino l'acquisto del ristorante, nel frattempo Bellita nasconderà a tutti il suo problema alla gola. Velasco, infine, spronerà Laura a finire il lavoro iniziato: uccidere Felipe privo di sensi nella sua camera d'ospedale.

Velasco non sarà entusiasta delle preoccupazioni di Genoveva nei riguardi di Felipe

Le trame della fiction daily iberica creata da Aurora Guerra da lunedì 25 a domenica 31 ottobre rivelano che Velasco non sarà entusiasta delle preoccupazioni di Genoveva nei riguardi di Felipe.

Malgrado ciò, Salmeron riuscirà ugualmente a convincere il truffaldino avvocato a lasciarla andare in ospedale, così da saggiare le condizioni di salute del marito e, al contempo, tenerlo sotto controllo durante un eventuale risveglio.

Qualora Felipe dovesse risvegliarsi dal coma, difatti, potrebbe riconoscere i suoi aggressori e scagliarsi contro di loro.

Il dottore svelerà a Genoveva che Felipe sta per morire

I prossimi episodi spagnoli di Acacias 38 sino a domenica 31 ottobre riportano che Miguel, giovane avvocato nipote di Sabina e Roberto, incontrerà per la prima volta Anabel rimanendone abbagliato, ma la ragazza prenderà subito le distanze.

Genoveva, poco più tardi, ribadirà l'amore che prova per il marito. La dark lady, però, dovrà fare i conti con una tragica notizia che le darà il medico: Felipe sta per morire.

A quel punto, Salmeron correrà nella stanza d'ospedale occupata da Alvarez Hermoso per trascorrere assieme all'avvocato le ultime ore che gli restano, mentre il quartiere si riunirà per pregare per una pronta guarigione dello stesso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Velasco spronerà Laura a uccidere Felipe

Le anticipazioni iberiche di 'Una Vita' per le puntate in onda dal 25 al 31 ottobre svelano che Felicia comunicherà a Camino dell'offerta d'acquisto inoltrata per il ristorante, così la giovane Pasamar assicurerà la madre che sosterrà ogni sua decisione in merito.

Servando, successivamente, si guadagnerà l'appoggio di alcuni sindacati nonché di Jacinto con alcune promesse elettorali, mentre Bellita terrà esclusivamente per sé i problemi alla gola che l'affliggono.

Velasco e Laura, infine, faranno la loro comparsa nella stanza di Felipe, con Javier che spronerà la cameriera a terminare l'accordo intrapreso: uccidere Alvarez Hermoso.

L'arrivo di Genoveva, però, impedirà la fatidica dipartita di Felipe.