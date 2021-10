Tra le protagoniste di Uomini e donne di questa edizione vi è Andrea Nicole, che si sta mettendo in gioco per cercare la sua anima gemella dopo aver portato a compimento il suo percorso di transizione. L'avventura di Andrea nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi sta procedendo nel migliore dei modi e, tra alti e bassi, la ragazza sta portando avanti la frequentazione con due pretendenti.

Nel corso dell'ultima puntata del programma Mediaset, la tronista ha voluto mostrare al pubblico che la segue da casa una sua foto risalente al periodo in cui era ancora un ragazzo.

Durante un'esterna a Uomini e donne, Andrea Nicole mostra una foto prima della transizione

Nel dettaglio, durante l'ultimo appuntamento di questa settimana di Uomini e donne, c'è stato spazio per le nuove dinamiche legate al percorso di Andrea Nicole che ha portato in esterna in pretendente Alessandro.

E' stato proprio durante il loro incontro che la ragazza ha voluto mostrare al pretendente (e di conseguenza anche al pubblico che segue il programma su Canale 5) una propria immagine legata al periodo in cui frequentava le scuole medie ed era ancora un ragazzo.

Andrea Nicole, quindi, non ha avuto problemi a mostrare una sua foto prima della transizione, ammettendo di averlo fatto anche si è sentita "sicura" di mostrarla al ragazzo che si trovava di fronte in quel momento.

La foto di Andrea Nicole quando era ancora un ragazzo

"Alessandro è la persona più simile a me", ha ammesso Andrea Nicole aggiungendo che l'idea di mostrargli una sua foto prima della transizione non è stata affatto organizzata in anticipo.

"Mi è venuto in mente e l'ho fatto", ha ammesso Andrea Nicole aggiungendo di aver mostrato al corteggiatore anche due foto da giovane della sua mamma.

Una foto che non è passata inosservata al pubblico che segue la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e che, settimana dopo settimana, si sta affezionando sempre più al percorso della giovane tronista.

Il percorso di Andrea Nicole a Uomini e donne

In una intervista di qualche settimana fa, Andrea ha parlato della sua transizione e del suo percorso ammettendo che, in fondo, ha sempre saputo fin da piccola di essere una donna a tutti gli effetti, da quando preferiva giocare con le bambole e stare in compagnia delle bambine.

"Crescendo poi ho preso coscienza di me e di quello che circondava", ha ammesso la tronista che a Uomini e donne ha conquistato non solo il cuore di Alessandro ma anche dell'altro pretendente, di nome Ciprian.

Con i due corteggiatori non sono mancati i baci anche se, a proposito di Ciprian, la tronista ha ammesso più volte di avere ancora dei dubbi sul suo conto e di non credere al 100% alla sua sincerità.