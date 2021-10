Grandi novità accadranno nel corso delle puntate di Uomini e donne in onda a novembre su Canale 5. Le anticipazioni annunciano che Gemma Galgani si pentirà di aver lasciato Costabile mentre Diego Tavani scoppierà in lacrime a causa di Ida Platano dopo aver annullato la loro scelta.

Uomini e Donne, anticipazioni novembre: Gemma pensa ancora a Costabile

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne che i telespettatori avranno modo di vedere a novembre su Canale 5 annunciano che tutta l'attenzione verrà catturata da Gemma Galgani, che ancora una volta sorprenderà il pubblico in sala.

In dettaglio, la dama di Torino tornerà al centro delle discussioni dopo aver deciso di chiudere la frequentazione con Costabile. La donna, infatti, si era lamentata della mancanza di attenzioni del cavaliere, reo di non inviarle messaggini di buongiorno e buonanotte. In studio, la Galgani sembrerà pentita, tanto da confessare di essere ancora presa da lui. Per questo motivo, non mancheranno le liti specialmente con Tina Cipollari, sua acerrima nemica.

Isabella nuovamente attaccata in studio

Neanche Isabella Ricci verrà esentata da attacchi nello studio Elios di Cinecittà in Roma. In particolare, la dama romana si lamenterà di non avere più l'appoggio di Gianni Sperti mentre la Cipollari continuerà ad appoggiare le sue scelte.

Ed ecco che nella discussione interverrà Armando Incarnato, il quale si scaglierà duramente contro la donna dai lunghi capelli grigi.

Ida decide di lasciare la trasmissione con Diego

Inoltre gli spoiler di novembre di U&D rivelano che si tornerà a parlare di Ida Platano. La dama bresciana deciderà di uscire con Diego dopo la fine della frequentazione con Marcello.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna, infatti, ha dimostrato di avere una grossa complicità con Tavani. Proprio quest'ultimo è apparso talmente euforico per la conoscenza con la Platano da voler trasferirsi a Brescia da lei. Per questo motivo, la coppia deciderà di lasciare la trasmissione mano nella mano, facendo felici tutti i presenti in studio.

Tavani sentendosi escluso annulla la scelta e scoppia in lacrime

Per l'occasione, Ida chiederà a Maria De Filippi di far scendere i petali rossi come una vera e propria scelta del trono classico, se qualcosa non andasse storto. L'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, prima di abbandonare lo studio insieme a Diego, esprimerà l'intenzione di chiarire una discussione avvenuta con Tina.

Ed ecco che Tavani non prenderà bene il gesto della dama, sentendosi escluso. Per tale ragione, chiederà a Maria di potersi risedere sulle seggioline rosse del parterre maschile. Alla fine, i due decideranno di annullare la scelta mentre Diego scoppierà in lacrime.