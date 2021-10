Non c'è pace per Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne, che continua ad essere al centro dell'attenzione non per le nuove storie d'amore che lo vedono protagonista bensì per i look sfoggiati in trasmissione. Nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, il cavaliere napoletano si è presentato in studio con dei tagli di capelli e delle acconciature diverse. Questo pomeriggio, dopo l'ennesimo "cambio look", i commenti dei telespettatori web non sono stati per niente teneri ed il cavaliere è stato accusato di voler attirare in questo modo l'attenzione sul suo conto.

Ancora un nuovo look per Armando Incarnato a Uomini e donne

Nel dettaglio, la puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio su Canale 5 è stata dedicata in parte al racconto delle nuove vicende sentimentali di Gemma Galgani e in parte alle novità legate al percorso della tronista Andrea Nicole.

Eppure, a tener banco sul web e sui social, è stato in primis il cavaliere Armando. Sebbene non sia stato un protagonista diretto della puntata trasmessa oggi in televisione, il cavaliere napoletano ha fatto comunque parlare sul web e sui social per la sua nuova acconciatura.

Dopo essersi mostrato con una piega super-liscia, questa volta Armando ha varcato la soglia dello studio di Uomini e donne con un look decisamente "mosso" e con tanto di baffetto in bella mostra.

I fan di U&D sbottano contro Armando sui social

Le critiche e le polemiche social non sono mancate, al punto che il cavaliere è stato tacciato di essere il portatore del cattivo gusto nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

"Ma come fa a presentarsi in questa maniera? Look orribili da inizio stagione, fa uso di specchi o sa solo intromettersi in ogni relazione al di fuori di se stesso?", ha sbottato un utente social puntando il dito contro l'ex fidanzato di Ida Platano.

"Armando si concia così chiaramente per attirare tutte le attenzioni su di se", ha scritto ancora un altro commentatore web di Uomini e donne.

"Ufficiale: Armando entra nel cast di Narcos", ha scritto ancora un altro utente social notando la somiglianza tra il cavaliere del trono over e il protagonista della serie spagnola.

"Armando sempre peggio con i capelli. La sua è una escalation verso il cattivo gusto", ha sentenziato un altro utente web.

Quale sarà questa volta la reazione di Armando dopo le nuove critiche ricevute per il suo look? La volta scorsa, il cavaliere non era stato per niente tenero con gli hater web, accusandoli di essere solo "invidiosi" del fatto che alla sua età avesse ancora una folta chioma.