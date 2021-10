Negli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre, ci saranno delle importantissime novità per Filippo e Serena. Quest'ultima, in procinto di partorire, se la vedrà molto brutta, ma potrà contare sul tempestivo intervento di Roberto e Marina che la soccorreranno. In seguito suo marito la raggiungerà in ospedale, dove scoprirà che la gravidanza della donna è a rischio. Le cose non sembreranno andare bene per la coppia, ma improvvisamente gli eventi potrebbero prendere una direzione totalmente diversa. Nel frattempo verrà svelata un'inquietante verità sul conto di Mattia Savelli, il rider del Vulcano.

Un posto al sole, trame al 29 ottobre: Serena sta per partorire

In crisi con suo marito, Serena (Miriam Candurro) dovrà fare i conti anche con l'imminente arrivo della sua bambina. Le anticipazioni rivelano che ci saranno alcuni problemi legati alla gravidanza, ma che la donna verrà portata prontamente in ospedale. Una foto promozionale, rilasciata da poco, mostra Serena in auto, da sola, mentre ha un malore. Fortunatamente Cirillo verrà soccorsa da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), che la accompagneranno in ospedale. In seguito sul posto giungerà anche Filippo (Michelangelo Tommaso), che verrà informato del fatto che la gravidanza potrebbe essere a rischio.

Un posto al sole, spoiler al 29 ottobre: ​​arriva Elisabetta

Le anticipazioni rivelano che l'allarme rientrerà presto e che gli spettatori potranno, finalmente, fare la conoscenza della piccola Elisabetta Sartori. Il lieto evento, inoltre, farà capire a Filippo che il suo posto è al fianco della sua famiglia, ma non è tutto.

Le forti emozioni dettate dal momento saranno in grado di sbloccare nell'uomo un importantissimo ricordo, che sembrava perso per sempre. Purtroppo non viene rivelato di cosa si tratti, ma la sensazione è che questo sia l'inizio del recupero totale della memoria da parte di Sartori.

Un posto al sole, episodi al 29 ottobre: ​​​​il terribile segreto di Mattia

Susanna (Agnese Lorenzini) verrà risvegliata dai medici e le sue condizioni inizieranno a migliorare. La ragazza, però, non sarà ancora in grado di ricordare il volto della persona che l'ha aggredita. Nel frattempo cadranno tutte le accuse a carico di Renato (Marzio Honorato), mentre si farà luce su un nuovo scenario inquietante. A quanto pare Mattia (Andrea Pacelli), ancora in libertà, potrebbe essere un pericolo per altre ragazze. Per quanto non ci sia una conferma ufficiale, la sensazione è che questa rivelazione confermi che è stato proprio il rider del Vulcano ad aggredire Susanna.