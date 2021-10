Nella puntata di Uomini e donne di giovedì 14 ottobre, Gemma Galgani ha raccontato di essere uscita con Costabile Albore, uno dei nuovi cavalieri del parterre del dating show. La frequentazione fra i due protagonisti del programma di Maria De Filippi è iniziata a fine settembre, quando la coppia era stata immortalata in un filmato diffuso in rete, mentre passeggiavano per le vie di Roma. Nel corso di una recente intervista per il magazine della trasmissione, Gemma ha spiegato che non rinuncerebbe a una favola e sarebbe pronta a vivere un amore lontano dalle telecamere.

Inoltre, la dama torinese ha immaginato cosa potrebbe fare Tina Cipollari senza di lei in studio.

Uomini e Donne: il desiderio di Gemma Galgani è innamorarsi

Gemma Galgani è nel parterre di Uomini e Donne da molti anni e, da qualche settimana, ha iniziato una frequentazione con Costabile Albore. In merito al suo percorso nel dating show di Canale 5, la dama torinese ha dichiarato: ''Appurato che non siamo in presenza di fulmini e temporali, sono in trasmissione da anni, ma ogni volta che entro in studio, il mio solo e unico scopo è sempre quello: incontrare un uomo di cui innamorarmi e con cui trascorrere un'età così importante''.

Uomini e Donne: dopo tanti anni, Gemma potrebbe lasciare lo show

Fra Gemma Galgani e Costabile Albore le cose stanno andando bene ed, in merito all'eventualità che il cavaliere le chiedesse di lasciare Uomini e Donne con lui, la dama torinese ha affermato: ''Chi rinuncerebbe a una favola? Non certo io, quindi la mia risposta è sì''.

Gemma ha raccontato cosa ha provato vedendo Costabile la prima volta, confidando: ''Ho provato una sensazione di familiarità, come se avesse già fatto parte in qualche modo della mia vita. A volte basta uno sguardo per mandarci un segnale, come se si fosse davanti a una persona conosciuta da tempo''.

Uomini e Donne: la reazione di Tina se Gemma lasciasse il programma

Nel corso degli anni di permanenza nel dating show di Maria De Filippi, Gemma Galgani ha avuto diversi scontri con l'opinionista Cipollari. In merito ad una ipotetica uscita dal programma con un uomo, la dama piemontese ha rivelato: ''Volete mettere che gioia darei a Tina che non mi avrebbe più sotto gli occhi?''. Inoltre, Galgani ha anche affermato ridendo: ''Magari potrebbe accorgersi all'improvviso che le manco!''. Gemma ha anche parlato dei baci che si è scambiata con Costabile e, grazie alle effusioni con il cavaliere, ha capito che è una persona vera, che le trasmette fiducia. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Gemma Galgani e Costabile Albore lasceranno insieme il programma di Canale 5.