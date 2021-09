È arrivato inaspettatamente nelle scorse ore un annuncio che ha spiazzato i fans di Uomini e Donne e in particolare quelli di una delle coppie nate negli scorsi anni. Si tratta di Sossio Aruta ed Ursula Bernardo.

I due - dopo essere diventati genitori della piccola Bianca - avevano più volte espresso il desiderio di voler convolare a nozze. Ora però le loro strade si sono divise: ad annunciare la fine della storia è stato lo stesso Sossio Aruta con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Storia d'amore finita tra gli ex U&D Sossio Aruta e Ursula Bernardo

Sossio Aruta nella giornata di ieri 16 settembre ha condiviso sul proprio account Instagram la scritta "Game Over" e ha aggiunto le seguenti parole: "Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali"

Infine Sossio ha specificato: "La nostra storia è arrivata al capolinea, prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate".

Una storia nata a Uomini e Donne coronata dalla nascita di una bambina

Sossio Aruta e Ursula Bernardo si erano conosciuti e innamorati nella trasmissione di Maria De Filippi dedicata ai sentimenti e all'amore. Tra di loro scattò ben presto la scintilla e decisero di lasciare il programma insieme. Un amore coronato dall'arrivo della piccola Bianca.

La loro storia in passato aveva già attraversato un momento di crisi, quando i due parteciparono a Temptation Island Vip. All'ultimo falò di confronto, Ursula decise di mettere fine alla relazione dopo il comportamento di Sossio. L'uomo però non accettò questa decisione e con un corteggiamento serrato riuscì a riconquistarla.

I due andarono a vivere insieme a Taranto, città natale di Ursula. Sossio, ex calciatore professionista, si era sin da subito rimboccato le maniche, lavorando anche in un supermercato.

Intanto al momento Ursula non si è ancora espressa pubblicamente in merito al post pubblicato dal suo ormai ex compagno.