Continuando ad andare in onda, in Germania, le puntate inedite di Tempesta d'amore. La diciassettesima stagione, trasmessa sul canale Das Erste, si sta rivelando ricca di intrighi e di personaggi sfaccettati. Nelle prossime puntate, stando alle più recenti anticipazioni, ci saranno altre sorprese e colpi di scena.

Nel dettaglio, Hannes parlerà male di Florian a Maja, mentre Shirin desidererà diventare la proprietaria di un salone di bellezza. Nel frattempo, Lia avrà un incidente e Ariane la troverà priva di sensi.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Florian riceverà una proposta di lavoro dagli Stati Uniti

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Hannes farà di tutto per non perdere Maja. Sfrutterà le due settimane di vantaggio, ottenute dal patto con Florian, per provare a riconquistarla. Le chiederà di aiutarlo nel suo progetto di digitalizzazione e ne approfitterà per parlare male di Florian.

Nel frattempo, Florian si troverà in una situazione molto difficile da gestire. Con sua somma sorpresa, riceverà un'allettante proposta di lavoro dagli Stati Uniti. Per non farsi sfuggire l'occasione, gli verrà detto di dover dare immediatamente una risposta. Il giovane non vorrà allontanarsi da Maja e sentirà il bisogno di confidarsi con lei.

Purtroppo, le due settimane di silenzio promesse ad Hannes gli impediranno di seguire il suo cuore. Alla fine, deciderà di coinvolgere Max per ricevere un consiglio.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Gerri parteciperà a un torneo di golf

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Shirin apparirà molto interessata all'acquisto di un salone di bellezza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Purtroppo, la somma di denaro richiesta sarà molto alta e la giovane non potrà permettersela. Gerri, venuto a sapere dell'accaduto, deciderà di partecipare di nascosto al torneo di golf per cercare di vincere il premio in denaro. L'obiettivo sarà quello di aiutare Shirin a realizzare il suo sogno.

Lia, essendo a conoscenza delle intenzioni di Robert di lasciare il Furstenhof, deciderà di allontanare il dolore facendo un giro sulla moto di Alfons.

Purtroppo, perderà il controllo del mezzo e avrà un brutto incidente. Werner, sapendo della scomparsa di Lia, avvertirà immediatamente la polizia, ma sarà Ariane a trovare la donna nel fosso dove è caduta. La giovane sarà ferita e priva di conoscenza.

Lia avrà un incidente e perderà i sensi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che nelle prossime puntate, a breve in onda in Germania, Maja rimarrà molto delusa dalla proposta di lavoro ricevuta da Florian e soprattutto dalla consapevolezza che il ragazzo ha volontariamente deciso di non dirle nulla. Deciderà così di concentrarsi su Hannes e sulla capanna romantica trovata dal ragazzo. Purtroppo, bene presto, si renderanno conto di essere circondati da un branco di lupi affamati.

Intanto, Lia ammetterà di non ricordare nulla dell'incidente. Robert sarà molto preoccupato per lei e inizierà a credere che la ragazza lo abbia provocato volontariamente per cercare di togliersi la vita.