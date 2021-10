Colpo di scena nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa nel pomeriggio del 29 ottobre su Canale 5. Al centro dell'attenzione c'è stato il tronista Matteo Fioravanti, che ha deciso di portare a termine il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi e lo ha fatto rivelando il nome della sua scelta. Un momento decisamente toccante, che è stato caratterizzato anche da un piccolo imprevisto che ha richiesto l'intervento di Tina Cipollari.

Matteo ha fatto la sua scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata di Uomini e donne del 29 ottobre Matteo ha scelto di aprire il suo cuore e lo ha fatto confessando i suoi reali sentimenti nei confronti della corteggiatrice Noemi.

Il tronista ha ammesso di averla pensato moltissimo in queste ultime settimane e che quando Noemi gli ha regalato una sua foto, così da poterla avere sempre con lui, non l'ha rinchiusa in un cassetto, bensì l'ha messa sul suo comodino di fianco al letto.

In questo modo Matteo ha confermato che Noemi è diventata ormai un pensiero fisso e così, dopo congedato le altre corteggiatrici che in queste settimane si sono messe in gioco per lui, ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con la ragazza dai capelli ricci.

Matteo e Noemi, la nuova coppia nata nello studio di U&D 2021

Matteo, un po' imbarazzato e fortemente intimidito dal contesto, è stato spronato da Maria De Filippi, che nel corso della puntata gli ha fatto presente che poteva scegliere tranquillamente, senza dover portare avanti ancora il suo percorso.

Alla fine è stato proprio così: quando la conduttrice di Uomini e donne ha fatto partire il pezzo di Giordana Angi dal titolo "Stammi più vicino", Matteo e Noemi si sono avvicinati e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

Un momento emozionante per gli spettatori che in questi mesi hanno avuto modo di seguire il percorso di Matteo, che ha così coronato il suo sogno d'amore.

Imprevisto durante la scelta di Matteo a Uomini e donne: interviene Tina

Durante il momento della scelta, però, c'è stato anche un imprevisto. Noemi, infatti, indossava una minigonna e nel momento in cui Matteo l'ha presa in braccio per ballare sotto la classica pioggia di petali rossi, ecco che la gonna è salita un po' troppo su.

La ragazza ha rischiato di mostrare "troppo" agli spettatori di Uomini e donne e così Tina Cipollari ha scelto di intervenire.

L'opinionista di Uomini e donne, nonostante il momento romantico, è corsa verso Noemi per abbassarle un po' la gonna.