Ida Platano continua ad essere al centro dell'attenzione a Uomini e donne per le sue storie d'amore che sembrano non avere mai un lieto fine. E, nel corso delle ultime puntate, la dama del trono over ha trovato una nuova "nemica" in studio: trattasi di Tina Cipollari. L'opinionista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi non le ha mandate a dire alla dama amica di Gemma Galgani e, anche in un servizio realizzato per WittyTv, ha stroncato categoricamente Ida.

Ida Platano si descrive e Tina Cipollari sbotta

Nel dettaglio, i vari protagonisti di Uomini e donne hanno realizzato un servizio in cui veniva chiesto loro di descriversi al meglio, utilizzando tre aggettivi che rispecchiassero la loro personalità.

Quando è arrivato il momento di Ida Platano, la dama ha usato i seguenti aggettivi: vulcanica, sorprendente e difficile.

Tina Cipollari, che aveva il compito di commentare tali descrizioni, non è stata per niente tenera nei confronti di Ida, sonoramente stroncata alla luce anche degli scontri verbali che le due donne hanno avuto in studio nel corso delle ultime puntate.

'Sorprendente di cosa?", sbotta Tina contro la dama Ida di Uomini e donne

"Sorprendente di cosa? È la donna più scontata che c'è sulla terra. Difficile certo...", ha sbottato Tina comentando la descrizione che Ida faceva di se stessa.

Platno, però, è stata difesa da Gianni Sperti che di fronte agli attacchi di Tina ha replicato con un sonoro: "Non è vero".

In attesa di scoprire se Ida deciderà di replicare e rispondere alle parole di Tina Cipollari, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che per la dama del trono over, arriverà il momento di mettere una pietra sopra alla sua frequentazione con il cavaliere Marcello.

Tina commenta gli aggettivi di Ida

Tina: è la donna più scontata che c’è sulla terra pic.twitter.com/v0PCv0SZu6 — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) October 14, 2021

È già finita tra Ida e Marcello a Uomini e donne: lui volta pagina

I due hanno provato a conoscersi meglio fuori dallo studio, ma qualcosa è andato storto.

Marcello ha scelto di chiudere questa conoscenza, in quanto stufo del fatto di essere sempre messo in dubbio e in discussione da parte della dama.

Un addio che non è passato inosservato e che, secondo Tina, era scontato dati i modi di fare della dama.

Intanto, dopo la loro rottura, Marcello ha già voltato pagina e nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne, ha approfondito la conoscenza con la dama Marika.

Tra i due c'è stata una prima esterna e, in studio, Marika ha ammesso che Marcello non rispecchia proprio il tipo di uomo che sta cercando.

Nonostante questo, però, entrambi hanno scelto di non chiudere la frequentazione e di provare così a conoscersi ancora un po', fuori dallo studio dalla trasmissione di Maria De Filippi.