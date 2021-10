Da circa due mesi, ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì su Rai1 alle ore 15.50, vanno in onda le nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore 6". La soap, che è sempre di più ricca di colpi di scena, regala grandi emozioni ai suoi numerosi fans, nonostante vi siano stati numerosi "addii" e altrettante "new entry" nel cast. Uno degli protagonisti di questa soap di successo è sicuramente Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato. Salvo, il figlio della signora Agnese (Antonella Attili) e di Giuseppe Amato (Nicola Ragnanese) è il proprietario della Caffetteria insieme al suo socio e caro amico Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Caserio, in una recente intervista a Today, ha raccontato alcune interessanti anticipazioni in merito all'evoluzione che avrà nelle prossime puntate il suo personaggio.

Emanuel e il rapporto con i colleghi della soap opera

Per prima cosa, Emanuel Caserio ha affermato di essere molto legato al personaggio di Salvatore e per questo motivo spera che questa fantastica esperienza non finisca mai. L'artista, che ha raccontato di aver avuto insieme ai suoi colleghi un po' di paura per il futuro de "Il Paradiso Delle Signore 6" per via dei suoi iniziali ascolti bassi, che succcessivamente sono cresciuti raggiugendo il 20% di share, ha voluto ringraziare tutti gli spettatori che ogni giorno seguono con passione le storie che ruotano intorno al magazzino diretto dal dottor Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Per Emanuel, il successo de "Il Paradiso" è da attribuire anche all'aria di amicizia e di "famiglia" che si respira all'interno del cast e che, secondo l’artista, arriva anche al numeroso pubblico da casa che segue gli episodi della soap.

Caserio:’Questa stagione promette bene’

Salvatore è un ragazzo molto determinato che però, ultimamente, non pare essere molto fortunato in ambito amoroso.

Salvo, infatti, dopo la fine della sua relazione d'amore con la stilista Gabriella Rossii che ha scelto di sposare Cosimo Bergamini e di trasferirsi a Parigi, adesso pare aver ritrovato il suo sorriso e la sua felicità poichè si è invaghito della "new entry" Anna Imbriani, interpretata da Giulia Vecchio. "Salvo è amato da tutti, tranne che dalla fortuna.

Questa stagione promette bene. Lui è molto preso da Anna. Incrociamo le dita", ha così affermato Emanuel Caserio.

La vita prima di diventare attore

Infine, l’attore ha raccontato di aver sempre sognato una carriera artistica e di aver intrapreso tanti lavori prima di iniziare questo percorso. Tra questi Emanuel, che da ragazzo aveva frequentato il liceo artistico, ha dichiarato di aver lavorato, proprio come Salvatore Amato, in un bar come cameriere e barista.