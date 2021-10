Nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì 25 ottobre ci sono stati colpi di scena e novità per quanto riguarda il trono over. Infatti, Gemma Galgani è tornata nuovamente single dopo che la sua breve frequentazione con Costabile Albore è terminata. A tal proposito, Tina Cipollari ha dato alla dama torinese un rotolone di carta, probabilmente per asciugare le lacrime versate in studio per il cavaliere. Nel frattempo, Biagio e Sara sono usciti nuovamente, ma il cavaliere partenopeo non ha dato nessuna possibilità alla ex. Per quanto riguarda il trono classico, invece, non è stato presentato ancora nessun nuovo tronista, per sostituire Joele e Matteo.

Uomini e Donne: Gemma Galgani al capolinea con Costabile

Continua il periodo non felice di Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, non sembra avere fortuna in amore nella nuova edizione del dating show di Maria De Filippi. In base alle indiscrezioni trapelate sul web, sembrerebbe giunta al capolinea anche la frequentazione fra Galgani e Costabile. Non è chiaro cosa non abbia funzionato nella storia fra il cavaliere e Gemma ma, nella puntata di Uomini e donne, andata in onda su Canale 5 lunedì 25 ottobre, la dama torinese aveva espresso malcontento per Albore perché, a detta sua, l'aveva baciata in modo freddo. Le anticipazioni presenti in rete, però, non hanno rivelato nel dettaglio, come mai sia terminata la frequentazione fra Gemma e Costabile.

Uomini e Donne: Tina Cipollari porta un rotolone di carta a Gemma Galgani

In base ad un dettaglio trapelato sul web, riguardo le riprese di Uomini e Donne di lunedì 25 ottobre, Gemma Galgani non dovrebbe avere preso bene la rottura con Costabile ed è ipotizzabile che, anche in questa occasione, si sia lasciata andare ad un pianto in studio.

Infatti, da indiscrezioni presenti in rete, Tina Cipollari ha portato un rotolone di carta a Galgani, forse per farle asciugare le lacrime versate dopo la rottura con il cavaliere.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Biagio Di Maro esce con Sara

Per quanto riguarda il trono over, inoltre, Biagio e Sara sono usciti nuovamente insieme.

Non è chiaro cosa sia accaduto durante l'esterna ma, Di Maro non ha voluto ricominciare una storia con la sua ex. Nel trono classico, invece, dopo che Joele Milan ha dovuto lasciare la trasmissione e dopo che Matteo Fioravanti ha scelto la corteggiatrice Noemi, non è stato ancora presentato nessun nuovo tronista. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Gemma Galgani troverà finalmente l'uomo della sua vita nella trasmissione di Canale 5 e per scoprire chi saranno i nuovi tronisti.