Non smette di appassionare il pubblico Un posto al sole, la longeva soap opera in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in prima visione assoluta giovedì 4 novembre 2021 pone l'attenzione su Silvia, ormai su una strada senza ritorno e afflitta dai sensi di colpa. Mentre alla Terrazza tutti festeggiano il battesimo del piccolo Federico, Mattia continua ad aggirarsi pericolosamente nei paraggi. Marina, invece, ripensa alla decisione di lasciare Napoli con Roberto.

Un Posto al sole: Marina tra Roberto e Fabrizio

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda giovedì 4 novembre 2021, raccontano che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non vede l'ora di partire con Marina (Nina Soldano) in occasione di un evento nautico. La bella Giordano, però, teme che lasciare la città insieme a Ferri possa peggiorare la già delicatissima situazione con Fabrizio (Giorgio Borghetti) e riflette sul da farsi.

Alla Terrazza si festeggia il Battesimo del piccolo Federico e al rinfresco sono presenti sia Alberto che Fabrizio. Clara è in imbarazzo e teme che succeda nulla di spiacevole, conoscendo bene l'indole di Palladini e la sua gelosia nei confronti del nuovo compagno.

Silvia deve scegliere con chi stare, anticipazioni Un Posto al sole

Dopo che Rossella ha scoperto tutto, Silvia si sente ancora più in colpa. Non solo ha tradito la fiducia di Michele, ma anche della figlia. Nonostante le abbia spiegato i motivi che l'hanno spinta a lasciarsi andare con Giancarlo, sa bene di aver procurato un grande dolore a Rossella.

A risollevare - almeno un po' - il morale a Ross sarà Federico, con il quale cresce di giorno in giorno la complicità. Attenzione però a Mattia, che ha messo gli occhi su di lei. Niente di particolarmente strano, se non fosse che è l'aggressore di Susanna (almeno secondo quanto visto nel flashback).

Michele e Giancarlo pressano Silvia, anticipazioni Upas

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che la situazione di Silvia (Luisa Amatucci) si complicherà ulteriormente. A dispetto di ogni previsione, Michele non le volterà le spalle, anzi: sarà pronto a tutto pur di riconquistarla, ammettendo di aver assunto un atteggiamento troppo passivo negli ultimi tempi.

Dall'altra parte c'è Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), che non ha alcuna intenzione di lasciar andare Silvia. Sarà così che Silvia si troverà in una via senza uscita, schiacciata dalla pressione di una scelta ormai non più procrastinabile. L'ansia la divorerà, così come i sensi di colpa nei confronti di Michele e Rossella. Tuttavia, ammetterà di essere molto legata anche a Giancarlo. Alla fine, su chi ricadrà la sua scelta?