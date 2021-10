I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e sabato 16 ottobre è in programma una nuova registrazione del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, che andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le prime anticipazioni in merito a quello che accadrà sono state svelate da Gianni Sperti che, con una storia pubblicata su Instagram, ha spoilerato quello che succederà nello studio della trasmissione dei sentimenti Mediaset.

Nuova registrazione Uomini e donne del 16 ottobre: presente la mummia di Gemma

Nel dettaglio, Gianni Sperti ha fornito una succulenta anticipazione legata a quello che accadrà nel corso della registrazione di Uomini e donne di sabato 16 ottobre.

Nelle ultime puntate della trasmissione Mediaset, Tina Cipollari si è presentata in studio con una nuova versione della "mummia" che per lei raffigura Gemma. Questa volta il manichino è apparso in versione "rifatta", complici gli ultimi interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta la dama questa estate.

Gemma infatti, come ha svelato in studio a Uomini e donne, si è rifatta il seno, ma ha ritoccato anche le labbra e i risultati sono stati trasmessi nel corso delle prime puntate di questa edizione del dating show di Maria De Filippi.

Tina fa appendere in alto la mummia per Gemma Galgani

La nuova "mummia" di Gemma ha fatto il suo ingresso in studio a Uomini e donne e non è piaciuta per niente alla dama torinese.

La reazione, infatti, non è stata delle migliori e complice l'imminente arrivo in studio del suo nuovo spasimante Costabile, aveva chiesto a Tina di portarla fuori dallo studio.

A un certo punto, poi, Gemma si è anche avvicinata alla "mummia" e ha cominciato a sfasciarla, scatenando l'ira di Tina, la quale ha chiesto a Maria De Filippi di tenerla "appesa in alto" nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne.

Lo spoiler di Gianni Sperti sulla registrazione di Uomini e donne del 16/10

Ebbene sì, anche questa volta il desiderio di Tina è stato esaudito. Come spoilerato da Gianni Sperti nella storia che ha pubblicato sui social, nel corso della nuova registrazione del 16 ottobre la mummia verrà posta in alto, così da evitare che Gemma possa ulteriormente distruggerla.

Insomma, lo scontro tra Tina e Gemma sembra non essere affatto destinato a placarsi e nuovi colpi di scena potrebbero accadere già nel corso di questa nuova registrazione, le cui puntate saranno trasmesse tra fine ottobre e i primi di novembre su Canale 5.

Quale sarà la reazione di Gemma, nel momento in cui prenderà atto del fatto che la mummia è ancora presente in studio? La risposta nel corso delle prossime anticipazioni.