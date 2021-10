Al Grande Fratello Vip 6 le dinamiche continuano a tenere banco e, nel corso delle ultime ore, stanno facendo discutere alcune considerazioni fatte in casa da Aldo Montano. L'atleta olimpico non si è fatto problemi a esprimere i suoi dubbi in merito ad alcune dinamiche che stanno tenendo banco in queste settimane all'interno della casa di Cinecittà, al punto da mettere in discussione anche il programma stesso condotto da Alfonso Signorini.

I dubbi di Aldo Montano sulle dinamiche del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, al risveglio dopo la puntata serale del GF Vip 6 del 25 ottobre, Aldo Montano si è ritrovato in giardino a parlare con Manila Nazzaro di quello che era accaduto.

L'ex Miss Italia ha fatto notare a Montano che ormai, all'interno della casa, le coppie si fidanzano al mattino e si "sfidanzano" di sera, quasi a sottolineare il fatto che tutto fosse molto "finto".

Una versione dei fatti approvata anche da Aldo Montano che ha prontamente sbottato, mettendo in discussione il reality stesso condotto da Signorini.

'Non mi quadra niente', sbotta Aldo Montano parlando del GF Vip

"Non mi quadra niente di questo programma qua. Non mi quadra", ha sentenziato Aldo Montano durante lo sfogo mattutino con Manila nella casa del GF Vip 6.

"Secondo me si tende a marciarci sopra su determinate situazioni", ha proseguito ancora Aldo mettendo così in discussione anche certe dinamiche che nel corso delle ultime settimane, stanno tenendo banco all'interno della casa di Cinecittà.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, in queste ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, si è riaccesa la passione per due coppie che stanno tenendo banco quest'anno.

Scoppia la passione nella casa del GF Vip 6 tra Manuel-Lulù e Sophie-Gianmaria

Trattasi di Manuel Bortuzzo e Lulù: sebbene il nuotatore abbia ammesso più volte di voler prendere le distanze dalla principessina e di non volere una relazione all'interno della casa di Cinecittà, questa notte dopo la diretta del GF Vip, si è lasciato andare ad un bacio appassionante con la ragazza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma sembrerebbe proprio che Manuel abbia cambiato idea (per l'ennesima volta) sul conto di Lulù e che abbia scelto di darle una seconda chance.

Spazio anche alle vicende di Gianmaria e Sophie Codegoni: l'ex tronista di Uomini e donne ha ormai scelto di lasciarsi andare sempre più nei confronti dell'ex fidanzato di Soleil Sorge e, anche questa notte, tra i due ci sono stati dei momenti di passione e di grande alchimia.

Stanno nascendo davvero due nuove coppie, oppure come sostiene Aldo, si tende a marciarci su per creare dinamiche? Lo scopriremo nelle prossime settimane.