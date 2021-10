Tra le protagoniste delle ultime edizioni di Uomini e donne vi è sicuramente la dama Roberta Di Padua che, nell'ultimo periodo della sua esperienza, ha tenuto banco con le vicende che la vedevano coinvolta con Riccardo Guarnieri. I due, dopo essersi frequentati per un bel po' di tempo, scelsero di dirsi addio definitivamente. A distanza di un po' di mesi dalla fine di questa relazione, Roberta ha rotto il silenzio ed ha ammesso che ad oggi ha superato completamente la fine di questa relazione, sentendosi pronta a voltare pagina.

Il ritorno di Roberta Di Padua dopo l'addio con Riccardo Guarnieri a U&D

Nel dettaglio, Roberta Di Padua, nel corso di una nuova intervista concessa al magazine di Uomini e donne, ha ammesso di essersi lasciata alle spalle la sua relazione "tormentata" con Riccardo Guarnieri e che ormai lo considera un capitolo chiuso.

"Mi sono depurata da tutto quello che è successo ed ho finalmente trovato una mia dimensione", ha ammesso l'ex dama del programma dei sentimenti di Canale 5.

"Assolutamente sì, l'ho superata", ha ammesso Roberta parlando della sua relazione con Riccardo Guarnieri e aggiungendo che nella vita, in fondo, si supera tutto.

Dopo la fine della relazione con Riccardo, Roberta Di Padua volta pagina

Nonostante tutto, però, Roberta non ha nascosto che il suo sogno resta ancora quello di riuscire a trovare la sua anima gemella anche se, ad oggi, ha trovato un suo equilibrio personale e al centro di tutto vi è suo figlio, che resta il perno fondamentale della sa esistenza.

Di una cosa, ad oggi, Roberta è sicura: nel caso dovesse innamorarsi di nuovo, non sarebbe affatto pronta per una relazione a distanza, come quelle che ha vissuto nel corso degli ultimi tempi a Uomini e donne, compresa quella con il super-palestrato Riccardo.

Parlando poi dell'attuale edizione del programma dei sentimenti in onda su Canale 5, Roberta ha ammesso di essere una grande fan di Uomini e donne, motivo per il quale non si perde neppure una puntata.

Ecco chi è la preferita di Roberta a Uomini e donne

Tra le dame che attualmente popolano il parterre del trono over, Roberta ha ammesso che le piace molto Daniela, soprattutto per delle riflessioni fatte nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv.

La dama Daniela, infatti, ha ammesso che bisogna viversi la vita pienamente e senza tener conto delle sofferenze del passato.

Roberta ha ammesso di sentire anche la mancanza della redazione di Uomini e donne, che per lei era una sorta di seconda famiglia.

"Ogni volta mi hanno fatta sentire come a casa", ha ammesso l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, aggiungendo che in trasmissione si è sempre sentita protetta.