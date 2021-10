Gianmaria Antinolfi si è reso protagonista di una confessione personale al GFVip. Parlando con Miriana Trevisan, il 36enne campano ha riferito di non essere più interessato ad approfondire una conoscenza con Sophie Codegoni. Nelle scorse ore, i due hanno avuto un litigio e questo potrebbe avere portato l’imprenditore a prendere le distanze.

La confessione del griffino

Nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre, Gianmaria ha dato ad una chiacchierata confidenziale con Miriana. Scendendo nel dettaglio, il “vippone” ha reso noto che in confezionare Piera lo ha invitato a togliere la barba.

A quel punto la showgirl ha fatto notare al coinquilino che l’ex tronista di Uomini e donne non ama gli uomini “pelosi”. In un secondo momento, Trevisan ha chiesto al concorrente del GFVip se ricordasse o meno quanto detto da Sophie. Poi, Miriana ha fatto una domanda diretta: “Ma ti piace ancora?” Anziché glissare, il diretto interessato ha replicato perentorio: “No, non mi piace Sophie”. Fino al giorno prima, il 36enne aveva fatto di tutto per conquistare la coinquilina. In queste ore, però, Antinolfi sembra avere fatto un passo indietro.

I motivi che potrebbero avere portato Antinolfi ad allontanarsi

Nella mattinata di giovedì 28 ottobre, Sophie e Gianmaria hanno avuto una discussione. Scendendo nel dettaglio, la 19enne ha rimproverato il coinquilino per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti.

Codegoni ha lamentato il fatto che Gianmaria stia cercando solamente un contatto fisico. Al contrario, la diretta interessata vorrebbe avere anche un dialogo. Sophie ha sostenuto di non avere mai avuto una storia fatta di zero parole e tanti abbracci. In replica a quanto detto dall’ex tronista, Gianmaria ha spiegato che tra i due manca un dialogo perché Sophie durante il giorno non lo cercherebbe mai.

Inoltre, ha lamentato il fatto che Codegoni non l’abbia mai guardato negli occhi quando i due scambiano qualche parola. Non contenta, Sophie ha rincarato la dose e ha spiegato al coinquilino di annoiarsi quando ha una relazione basata solamente sull’attrazione fisica.

Non è escluso che Gianmaria abbia deciso di fare un passo indietro a causa della lite avuta in mattinata.

Gianmaria e Sophie, il tira e molla continua

Tra Gianmaria e Sophie continua il tira e molla. Di fronte al corteggiamento del 36enne, l’ex tronista era appesa piuttosto distante. Nel dettaglio, Codegoni ha sempre sostenuto di non trovare attraente Antinolfi dal punto di vista di mentale. Nonostante tutto, lo scorso sabato Sophie si era lasciata andare a coccole e baci con il “vippone”. Nelle ultime ore, però, Sophie è sembrata tornare di nuovo sui suoi passi.