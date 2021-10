All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua a tenere banco l'inedita coppia composta da Sophie e Gianmaria. Dopo i dubbi iniziali, l'ex tronista si è poi lasciata andare nei confronti dell'imprenditore campano e insieme si sono abbandonati alla passione. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, Sophie ha avuto degli ulteriori dubbi ed ha rimesso in discussione il rapporto con Gianmaria. La reazione di Soleil non è stata per niente tenera: l'ex fidanzata di Antinolfi ha smascherato la coppia parlando di "farsa" che sarebbe costruita a tavolino.

I nuovi dubbi di Sophie sulla love story con Gianmaria al GF Vip

Nel dettaglio, Sophie Codegoni malgrado i dubbi iniziali, aveva scelto di lasciarsi andare alla passione con Gianmaria: i due avevano trascorso una notte insieme, dormendo per la prima volta nello stesso letto e si erano scambiati diversi baci che non erano passati inosservati.

Eppure, malgrado questo, l'ex protagonista di Uomini e donne continua a non essere sicura di quello che prova nei confronti di Antinolfi e, in un momento di sfogo con Miriana Trevisan, ha ammesso di non aver nulla di cui parlare con Gianmaria.

La ragazza ha ribadito che tra lei e Antinolfi vi è una attrazione fisica ma poi, alla fine, non avrebbero nulla di cui parlare.

Soleil Sorge smaschera la coppia Sophie-Gianmaria

"Onestamente, non abbiamo nulla da dirci, non parliamo mai", ha ammesso Sophie, aggiungendo poi che non si raccontano nulla delle loro vite e del loro vissuto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6.

Insomma, un rapporto che sembra non essere destinato a crescere. Tali confessioni da parte dell'ex tronista di Uomini e donne sono state ascoltate anche da Soleil Sorge, la quale non ha perso occasione per smascherare la nuova coppia che stava nascendo in casa.

Soleil, infatti, col suo modo di fare schietto e sincero è subito corsa da Davide e Alex Belli, raccontando loro tutto quello che aveva ascoltato da Sophie e puntando il dito contro la coppia.

'Devono portare avanti la sceneggiata al GF Vip', sbotta Soleil contro Antinolfi e Codegoni

"Ve lo avevo detto che era tutta una farsa", ha subito puntualizzato Soleil che non ha perso occasione per ribadire il concetto che sostiene ormai da diverse settimane, secondo cui quella tra Sophie e Gianmaria sarebbe una love story costruita e architettata a tavolino.

"Non si piacciono ma devono continuare a portare avanti la sceneggiata", ha proseguito ancora la Sorge che non crede minimamente in questo avvicinamento che c'è stato tra il suo ex e la giovane Sophie Codegoni.

"Lei è quella falsa", ha proseguito ancora Soleil aggiungendo poi che Gianmaria sarebbe un "copione già scritto", dato che non avrebbe contenuti.