Tra i protagonisti delle ultime puntate di Uomini e donne vi è stato il tronista Joele Milan, al centro dell'attenzione dopo essere stato smascherato dalla produzione del dating show di Maria De Filippi. Il motivo? Joele aveva provato a prendere in giro la redazione provando a conoscere una delle corteggiatrici presenti in studio per lui, attraverso il profilo Instagram di un suo amico. Sta di fatto che, nonostante la De Filippi abbia scelto di mandarlo via dal programma, Joele ha scelto di farsi un tatuaggio per ricordare questa esperienza.

Joele Milan fatto fuori da Uomini e donne ma lui risponde con un tatuaggio

Nel dettaglio, Joele Milan è stato cacciato fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi nel momento in cui è venuto a galla il "giochino" che aveva provato a mettere in atto.

Lui, però, in seguito alla messa in onda di quella puntata si è difeso sui social, precisando di essere stato frainteso e che non era sua intenzione prendere in giro la conduttrice e la redazione del suo seguitissimo dating show.

Ma il colpo di scena di tutta questa vicenda è arrivato in queste ultime ore, quando Joele ha spiazzato ancora una volta tutti i fan di Uomini e donne, nel momento in cui ha mostrato sui social il suo nuovo tatuaggio.

Sui social, Joele mostra il tatuaggio dedicato a Uomini e donne

L'ex tronista, infatti, ha stupito tutti mostrando su Instagram il risultato del tatuaggio che ha fatto in questi giorni, dedicato proprio all'esperienza vissuta in trasmissione.

Il tatuaggio in questione, che Joele Milan ha fatto sulla gamba, raffigura il trono simbolo per eccellenza della trasmissione di Maria De Filippi.

Insomma, nonostante la brutta figura fatta su Canale 5 e dopo che la conduttrice di Uomini e donne ha scelto di mandarlo via dalla trasmissione, Joele ha deciso comunque di rendere "indelebile" questa sua esperienza e lo ha fatto con questo tatuaggio che sta facendo il giro del web e dei social.

'Incidente di percorso', scrive Joele dopo l'addio a U&D

"Incidente di percorso", ha scritto l'ex tronista Joele Milan nella didascalia del post che ha pubblicato su Instagram, col quale ha voluto mostrare ai fan social che lo seguono, la novità che lo riguarda post esperienza a Uomini e donne.

La reazione dei fan social non si è fatta attendere e in tanti si chiedono il motivo di questo tatuaggio legato all'avventura televisiva, che non è stata proprio delle migliori, complice anche la brutta figura che ha fatto.

"Ma come mai Joele si tatua la sedia del trono sulla gamba? Vuole portare con se la sua figuraccia", ha scritto un fan social in merito al tatuaggio del tronista, così come riportato dall'esperta di gossip Deianira.